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Обратите своё внимание на эти сорта барбариса, когда будете выбирать на свой участок

Сорта барбариса имеют свои особенности и преимущества. Выберите свой!

2:10
Садоводство » Деревья и кустарники

Барбарис — это кустарник, который широко распространен во многих странах мира. Его яркие красные ягоды и красивые листья делают его популярным как в садоводстве, так и в качестве декоративного растения. Существует множество сортов барбариса, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. В этой статье мы рассмотрим лучшие сорта барбариса, которые стоит обратить внимание при выборе растения для вашего сада.

Сорта барбариса имеют свои особенности и преимущества. Выберите свой!
Фото: commons.wikimedia. org by Cbaile19 is licensed under public domain

Первым в нашем списке лучших сортов барбариса является "Атропурпуреа" (Berberis thunbergii 'Atropurpurea'). Этот сорт отличается ярко-красными листьями, которые сохраняют свой цвет в течение всего сезона. Кустарник достигает высоты до 1,5 метров и имеет плотную крону, что делает его идеальным для создания живой изгороди. "Атропурпуреа" также обладает хорошей устойчивостью к засухе и морозам, что делает его отличным выбором для садов в холодных регионах.

Ещё одним популярным сортом барбариса является "Голден Рокс" (Berberis thunbergii 'Golden Rocket'). Этот кустарник имеет ярко-желтые листья, которые привлекают внимание своей яркостью и красотой. Он также достигает высоты до 1,5 метров и имеет плотную крону, что делает его идеальным для создания живой изгороди или использования в качестве солитерного растения. "Голден Рокс" обладает хорошей устойчивостью к засухе и морозам, а также не требует особого ухода, что делает его отличным выбором для начинающих садоводов.

Если вы ищете барбарис с необычным цветом листьев, обратите внимание на сорт "Розовый Коктейль" (Berberis thunbergii 'Pink Cocktail'). Его листья имеют необычный розовый оттенок, который становится еще ярче осенью. Кустарник достигает высоты до 1 метра и имеет компактную крону, что делает его идеальным для маленьких садов или контейнерного выращивания. "Розовый Коктейль" также обладает хорошей устойчивостью к болезням и вредителям, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет минимизировать уход за растением.

 

Самые интересные сорта барбарисов. Топ 10 барбарис Тунберга
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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