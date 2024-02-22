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Секрет борьбы с вредителями на крыжовнике

Крыжовник: как бороться с вредителями

2:55
Садоводство » Деревья и кустарники

Крыжовник — это одна из самых популярных плодовых культур во многих регионах мира. Он обладает не только высокой урожайностью и прекрасным вкусом ягод, но и является ценным источником витаминов и антиоксидантов. Однако, как и любое другое растение, крыжовник подвержен атакам различных вредителей.

Крыжовник: как бороться с вредителями
Фото: creativecommons.org by Przemek P is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Одним из наиболее распространенных вредителей крыжовника является бабочка крыжовниковая моль (Epitrimerus ribis). Этот насекомый питается клетчаткой на верхней стороне листьев крыжовника, что приводит к их скручиванию и усыханию. Еще одним опасным вредителем является обыкновенная опалубка (Tetranychus urticae). Она питается соками растения, оставляя на листьях мелкие желтые пятнышки и паутинные сети.

Существует несколько методов борьбы с вредителями на крыжовнике.

1. Правильное выращивание и уход. Предупредить атаку вредителей проще, чем бороться с ними. Поэтому важно соблюдать правила выращивания и ухода за растением. Необходимо обеспечить крыжовнику достаточное количество солнечного света и влаги, регулярно рыхлить почву и удалять сорняки, чтобы создать оптимальные условия для роста и развития растения.

2. Применение биологических средств защиты. Использование химических пестицидов может нанести вред окружающей среде и здоровью человека. Поэтому лучше обратиться к более безопасным методам, таким как биологические средства защиты. Например, выращивание рядом с крыжовником растений-отпугивателей, таких как мята, чеснок или розмарин, поможет отпугнуть некоторых вредителей.

3. Механическое удаление вредителей. Если вредители уже обнаружены на растении, можно провести механическое удаление. Для этого можно использовать пальцы, чтобы аккуратно собрать жуков, гусениц или пауков. Также полезно обрезать и уничтожить пораженные листья или плоды.

4. Защитные сетки или пленки. Покрытие крыжовника защитной сеткой или пленкой может помочь предотвратить нанесение вредителями ущерба. Эти материалы могут запретить доступ насекомым к растению, сохраняя при этом доступ света и воздуха.

5. Использование экологически чистых препаратов. Если другие методы не справляются с проблемой, можно обратиться к экологически чистым препаратам, которые не содержат химических веществ и безопасны для окружающей среды и здоровья человека.

Борьба с вредителями на крыжовнике требует системного подхода и использования различных методов. Важно помнить, что предупреждение заболеваний и борьба с вредителями должны проводиться в соответствии с принципами экологической безопасности и сохранения биоразнообразия. Только таким образом мы сможем наслаждаться вкусными и здоровыми ягодами крыжовника.

Этот раствор выжигает всех вредителей крыжовника и смородины весной на ура! Обработка крыжовника!
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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