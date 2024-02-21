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Как выбрать подходящий сорт сливы и правильно её посадить

Что нужно знать при выборе сливы

2:20
Садоводство » Деревья и кустарники

Сельскохозяйственная культура такая, как слива, является прекрасным дополнением к саду или огороду. Сливы не только вкусны и питательны, но и имеют множество полезных свойств для здоровья. В этой статье мы рассмотрим, как выбрать подходящий сорт сливы и правильно её посадить.

Что нужно знать при выборе сливы
Фото: creativecommons.org by Glysiak is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/deed.en

Выбор сорта

Первым шагом при выборе сорта сливы будет определение своих предпочтений. Сливы бывают многих различных сортов, каждый из которых имеет свои уникальные характеристики, такие как размеры плодов, вкус, устойчивость к болезням и вредителям. Выберите сорт, который наиболее соответствует вашим потребностям и климатическим условиям вашего региона.

Условия посадки

Сливы произрастают лучше на солнечных местах с плодородной, хорошо дренированной почвой. Они предпочитают нейтральную или слегка кислую почву pH 6-7. Перед посадкой рекомендуется провести анализ почвы, чтобы узнать ее качество и, при необходимости, внести поправки.

Посадка

Идеальное время для посадки сливы — это ранняя весна или поздняя осень. Подготовьте яму глубиной и шириной около 60 см и высыпьте в нее компост или перегной. Поставьте саженец в яму так, чтобы его корневая шейка была на уровне почвы. Затем заполните яму землей, хорошо уплотните ее и тщательно полейте водой.

Уход за саженцем

После посадки саженца необходимо регулярно поливать его в период сухости, особенно в жаркую погоду. Как только слива начнет расти, рекомендуется удобрять ее органическими и минеральными удобрениями. Также не забывайте проводить санитарную обрезку, удаляя поврежденные или больные ветви.

Сбор урожая

Урожай сливы созревает в конце лета или начале осени, в зависимости от сорта. Плоды должны быть полностью созревшими и мягкими на ощупь. Осторожно соберите сливы, чтобы не повредить их кожуру, и используйте их как свежие или перерабатывайте в джемы, варенья, компоты или сушку.

Выбор сорта сливы и правильная посадка — важные аспекты для успешного выращивания этого фруктового дерева. Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться сочными и ароматными плодами сливы в своем саду или огороде.

Какие выбрать сорта сливы?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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