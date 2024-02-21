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Сажаем баклажаны по лунному календарю — 2024: урожай будет богатым

Когда сажать баклажаны в 2024 году

1:18
Садоводство » Овощи

Лунный календарь не является единственным ключом к успеху в выращивании рассады. Однако он может добавить уверенности в том, что ваша рассада будет здоровой и крепкой.

Когда сажать баклажаны в 2024 году
Фото: Own work by Grey Geezer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как определить оптимальное время для посева? Это зависит от многих факторов, таких как сорт растений, климат вашего региона и условия выращивания (в теплице или на открытом грунте). Простейший способ расчёта: 10 дней на прорастание семян плюс вегетационный период, указанный на упаковке. Это количество дней отсчитываем от даты, когда баклажаны обычно начинают плодоносить в вашем регионе при текущих условиях, пишет Дзен-канал "Садоёж".

Также можно рассчитывать иначе: от момента посадки рассады в открытый грунт или теплицу должно пройти 70-80 дней. Исходя из этого делайте расчёты в зависимости от ваших планов и условий выращивания.

Теперь о благоприятных днях согласно лунному календарю. В феврале: 15, 16, 19, 20, 21, 29 февраля. В марте: 1, 2, 5, 6, 9, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 29 марта.

Когда сеять перец и баклажаны В ФЕВРАЛЕ 2024 года. Посевной календарь февраль 2024
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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