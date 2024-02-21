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Красивейшее растение, которое ценится за несложный уход и продолжительное цветение

Посадите в саду акроклинум

1:10
Садоводство » Цветы

Этот нежный цветок ценится за  несложный уход и продолжительное цветение. Он привлекает внимание своими простыми, но изящными цветами и аккуратными, симметрично расположенными лепестками. Речь об акроклинуме.

Посадите в саду акроклинум
Фото: public-domain-image.com by Leon Brooks is licensed under public domain

Тонкие стебли этого однолетника могут достигать высоты до 60 см. Из-за опушения побегов и листьев они выглядят сизыми. Цветы могут быть белыми, розовыми или более насыщенно-малиновыми. Цветение акроклинума начинается в июне и может продолжаться до августа, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Этот цветок выращивается на солнечных участках и не требует очень плодородной почвы, что способствует более обильному цветению. Идеально, если почва не слишком плодородна, а также рыхлая и имеет нейтральную кислотность. Растения следует высаживать на расстоянии 20-30 см друг от друга.

Гелиптерум прекрасно подходит для создания бордюров вдоль садовых дорожек, клумб и миксбордеров. Он хорошо сочетается с другими растениями, но лучше выбирать немного соседей, чтобы не заглушить тонкую красоту акроклинума.
 
 

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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