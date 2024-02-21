Ушлые дачники выращивают огурцы этим способом: он не требует титанических усилий и удобрений - овощи удивят урожаем

Выращивание огурцов на крапивной подушке

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Этот подход, известный как "крапивная подушка", обеспечивает обильный урожай при минимальных затратах труда. Огурцы можно выращивать в грядках, теплицах и парниках, а сама крапива, используемая в процессе, содержит ценные питательные вещества, помогая растениям расти здоровыми и сильными.

Фото: Own work by Maksym Kozlenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Создать такую подушку просто: достаточно измельчить крапиву, залить её тёплой водой и дать настояться на солнце. Затем крапиву укладывают на дно траншеи или лунки, сажают огурцы и поливают.

Если у вас нет траншеи, используйте лунку для высадки. Просто поместите измельчённую крапиву в лунку.

Затем посейте огурцы по 2-3 семечка и покройте их влажной землёй. После этого натяните плёнку на дуги. Не нужно поливать огурцы до появления всходов, так как влаги достаточно. Не требуются минеральные удобрения или компост, так как они могут привести к болезням огурцов.

"Лунку следует заливать 0,5 л крапивного настоя. После посадки огурчик надо хорошо полить, мульчировать сухой землёй, и уже потом можно посадить рассаду в обычном порядке. После посадке оставьте огурец в покое и предпринимайте какие-либо действия уже через 4-5 дней", — пишет Дзен-канал "Азбука садоводства".

Этот метод не только экологичен, но и позволяет получить качественный урожай без использования минеральных удобрений или компоста.