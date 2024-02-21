Хризантемы: рассказываем о них начинающим садоводам

Как выращивать хризантемы

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Хризантемы — это красивые и популярные цветы, которые могут украсить любой сад или дом. Они отличаются разнообразными формами и цветами, и их выращивание не требует особых усилий. Если вы хотите научиться выращивать хризантемы — рассказываем.

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Выберите подходящее место для посадки хризантем. Они любят солнечные места, поэтому выберите участок с хорошим освещением. Также убедитесь, что почва хорошо дренирована, чтобы избежать застоя воды.

Подготовьте почву. Хризантемы предпочитают плодородную и рыхлую почву. Перед посадкой добавьте в почву компост или перегной, чтобы обеспечить хорошее питание для растений.

Выберите саженцы хризантем. Лучше всего выбирать саженцы с здоровыми листьями и корнями. Также обратите внимание на цвет бутона — он должен быть закрытым, чтобы цветок раскрылся после посадки.

Посадите саженцы. Сделайте небольшие отверстия в почве и поместите саженцы в них, оставляя расстояние около 30 см между растениями. Затем накройте корни землей и утрамбуйте ее вокруг растения.

Полейте хризантемы. После посадки хризантемы нужно хорошо полить, чтобы укоренение прошло успешно. После этого поливайте растения регулярно, но не переувлажняйте почву.

Удобряйте растения. Хризантемы нуждаются в регулярном удобрении для хорошего роста и цветения. Используйте универсальное удобрение для цветущих растений, следуя инструкциям на упаковке.

Поддерживайте форму растений. Хризантемы могут быть высокими и раскидистыми, поэтому им нужна поддержка. Используйте палочки или сетки для поддержки стеблей и предотвращения их прогибания.

Удаляйте увядшие цветы. Чтобы продлить цветение хризантем, регулярно удаляйте увядшие цветы. Это также поможет сохранить растение здоровым и сильным.

Защитите растения от вредителей. Хризантемы могут подвергаться нападению различных вредителей, таких как тлеющие насекомые и другие.