Скоро начнëтся дачный сезон: не забудьте сделать это на своëм участке

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Весна — время активных действий на огороде

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Весна — это время пробуждения природы и начала нового сезона в саду. После долгой зимы, когда растения находились в состоянии покоя, наступает время для активных действий. Ранняя весна — идеальное время для проведения определенных работ в саду, которые помогут подготовить его к будущему росту и цветению растений. Расскажем о том, какие работы необходимо проводить в саду в раннюю весну.

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Очистка территории. Первым шагом в подготовке сада к весеннему сезону является очистка территории от листвы, веток и других растительных остатков, которые могут затруднять доступ к почве и препятствовать росту растений. Также необходимо удалить сорняки, которые могут конкурировать с полезными растениями за питательные вещества.

Подготовка почвы. Весной почва еще влажная и мягкая, поэтому это идеальное время для проведения работ по ее подготовке. С помощью лопаты или мотыги необходимо перекопать почву на глубину около 20 см, чтобы разрыхлить ее и обеспечить доступ кислорода к корням растений. Также можно добавить компост или перегноя для улучшения плодородия почвы.

Подготовка посадочных мест. Если вы планируете высадить новые растения в саду, то необходимо подготовить для них посадочные места. Для этого необходимо вырыть ямы или канавки, в зависимости от типа растения, и заполнить их питательной почвой.

Обрезка растений. Ранняя весна — лучшее время для обрезки фруктовых деревьев и кустарников. Это поможет им обрести красивую форму и стимулировать рост новых побегов. Также необходимо удалить повреждённые и засохшие ветки, чтобы предотвратить распространение болезней.

Подкормка растений. Весной растения нуждаются в дополнительном питании, чтобы восстановить силы после зимы и активно расти. Для этого можно использовать органические удобрения или специальные минеральные комплексы.

Защита от вредителей. Весной в саду появляются различные вредители, которые могут нанести вред растениям. Для защиты от них можно использовать биологические препараты или проводить регулярные осмотры растений и удалять пораженные части.