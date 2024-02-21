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Капуста Кале легко вырастет в собственном саду

Как выращивать листовую капусту Кале

2:16
Садоводство » Овощи

Листовая капуста Кале — это один из самых полезных и питательных видов капусты, который становится все более популярным среди любителей здорового питания. Она богата витаминами, минералами и антиоксидантами, что делает ее отличным выбором для укрепления иммунной системы и поддержания общего здоровья. Кроме того, выращивание листовой капусты Кале в собственном саду может быть увлекательным и полезным занятием.

Как выращивать листовую капусту Кале
Фото: creativecommons.org by Dwight Sipler is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

К успешному выращиванию Кале важным является выбор подходящего места для посадки. Этот вид капусты предпочитает солнечные места с хорошей вентиляцией и плодородную почву. Также важно учитывать, что Кале не любит сильной жары, поэтому в жаркие летние месяцы ее следует выращивать в полутени.

После выбора места необходимо подготовить почву. Для этого можно добавить компост или перегноя, чтобы обогатить ее питательными веществами. Также рекомендуется провести обработку почвы, чтобы избавиться от сорняков и создать благоприятные условия для роста растения.

Семена Кале можно посадить в грунт весной или осенью. Они должны быть посажены на глубину около 1 см и на расстоянии 30-40 см друг от друга. После посадки следует хорошо полить почву и поддерживать ее влажной в течение всего периода роста.

Важным аспектом выращивания Кале является поддержание постоянной влажности почвы. Она не должна пересыхать, но и не должна быть слишком мокрой. Регулярный полив и мульчирование помогут сохранить необходимый уровень влажности.

Через 2-3 недели после появления всходов, рекомендуется провести первую подкормку растений органическим удобрением. Затем, каждые 2-3 недели, можно повторять подкормку, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Когда Кале достигает высоты около 20 см, можно начинать собирать ее листья. Лучше всего срезать их снизу, оставляя верхние листья для дальнейшего роста растения. При правильном уходе Кале может давать урожай до заморозков.

Выращивание листовой капусты Кале — это несложный и интересный процесс, который может принести множество пользы для вашего здоровья.

Листовая капуста кале посадка, сроки, уход и советы по выращиванию
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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