Если любите шпинат, то рассказываем как его вырастить

Как вырастить шпинат из семян

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Шпинат — это один из самых популярных и полезных овощей, который можно вырастить прямо у себя на огороде или в горшке на подоконнике. Он богат витаминами и минералами, а также имеет нежный вкус и мягкую текстуру. Если вы хотите насладиться свежим и полезным шпинатом, то мы расскажем вам, как вырастить его из семян.

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

1. Подготовьте почву. Шпинат предпочитает рыхлую и плодородную почву с нейтральной кислотностью. Если у вас есть садовый участок, то выберите для посадки шпината солнечное место с хорошей дренажной системой. Если вы собираетесь выращивать шпинат в горшке, то используйте качественный грунт для овощей.

2. Выберите семена. Шпинат можно вырастить из семян, которые можно приобрести в магазине или получить от других садоводов. Обратите внимание на срок годности семян и выбирайте только качественные и здоровые.

3. Посадите семена. Лучшее время для посадки шпината — это весна или осень. Расстояние между рядами должно быть около 30 см, а между семенами — 5-7 см. Глубина посадки не должна превышать 1 см. После посадки хорошо полейте почву.

4. Обеспечьте регулярный полив. Шпинат любит влажную почву, поэтому не забывайте поливать его регулярно. Но не переусердствуйте, чтобы не вызвать гниение корней. Лучше поливать шпинат утром или вечером, когда солнце не так активно.

5. Удалите сорняки. Шпинат растет довольно медленно, поэтому не дайте сорнякам заглушить его. Регулярно пропалывайте почву вокруг растений.

6. Подкормите растения. Шпинат нуждается в питательных веществах для хорошего роста. Подкормите его органическим удобрением или специальным удобрением для овощей.

7. Соберите урожай. Шпинат готов к сбору через 6-8 недель после посадки. Срезайте листья, оставляя корневую систему на месте. Таким образом, вы сможете получить несколько урожаев из одного посадочного материала.

8. Повторите процесс. Шпинат можно выращивать несколько раз в год.