Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
The New York Times: Потеря Авдеевки может иметь разрушительные последствия для морального духа ВСУ
Журналист Карлсон: информацию об интервью с Путиным слили New York Times
Как сэкономить на техобслуживании авто: два простых способа
Дженннифер Лопес вышла на сцену в наряде от русского бренда
В Башкортостане двое детей не открыли дверь матери из-за увлеченного просмотра мультиков
Казахский националист на службе в ВСУ рассказал, что Тюркского батальона не существует
Данила Козловский опубликовал фото дочери
Аллергия на тушь: из-за чего бывает, как предотвратить и что делать
Как продлить срок службы автомобиля: названы три простых способа
Почему некоторые цветы не должны быть размещены в доме

Эти цветы нельзя садить в квартире

2:18
Садоводство » Цветы

Цветы — прекрасный способ украсить дом, добавить ему яркости и свежести. Однако, существуют некоторые виды растений, которые не следует ставить внутри помещения. В данной статье мы рассмотрим, почему некоторые цветы не рекомендуется размещать в доме.

Эти цветы нельзя садить в квартире
Фото: creativecommons.org by Ian Sutton is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

1. Дурман (Datura) — это красивое растение, однако его свежие листья и семена содержат алкалоиды, которые могут вызвать отравление при попадании в организм человека или домашнего животного.

2. Олеандры (Nerium) — это кустарники, которые обычно цветут красивыми цветами. Однако, все части растения, включая цветы и листья, сильно ядовиты. Их присутствие в доме может представлять опасность для здоровья.

3. Азалии (Rhododendron) — эти популярные цветы часто используются для украшения садов, но их не рекомендуется держать в квартире. Листья и цветки азалий содержат токсичные вещества, которые при попадании в организм могут вызвать отравление.

4. Диффенбахия (Dieffenbachia) — это растение с привлекательными листьями, но оно также может быть ядовитым. При раздражении кожи или проглатывании диффенбахия может вызывать ряд неприятных симптомов, включая зуд, покраснение и отек.

5. Красное дерево/ясень (Aesculus) — это дерево, которое обычно растет на улице. Его семена и плоды исключительно ядовиты, что делает его не безопасным для содержания в доме, особенно если живут дети или домашние животные.

6. Молочай (Euphorbia) — эта семейство растений известно своими соками, которые могут вызывать раздражение кожи, аллергические реакции и даже ожоги. Поэтому их размещение в помещении не рекомендуется.

7. Лилии (Lilium) — некоторые виды лилий являются токсичными, особенно для кошек. Их полен может вызывать отравления и серьезные проблемы с дыхательной системой.

Дом с цветами всегда выглядит привлекательно, но необходимо принимать во внимание токсичность некоторых растений и возможные опасности, которые они могут представлять для здоровья людей и животных. Лучше выбирать безопасные варианты или размещать подобные растения на открытом воздухе, где риск отравления минимален.

Какие цветы нельзя держать дома
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"
Подарили розы? Попробуйте укоренить
Как укоренить розу из букета: пошаговая инструкция
Чем удобрять картошку: рассказываем о трёх видах подкормки - урожай вас порадует
Гель-лак и шеллак: это одно и то же или нет? Объясняем разницу
Главный режиссёр театра "Сфера" Александр Коршунов отметил юбилей Анжела Якубовская Болгария более трёх месяцев не может отправить на Украину 100 БТР. В чём дело? Любовь Степушова Врач Фролова перечислила продукты, необходимые для организма в феврале Ирина Гусакова
Сводка с фронта: ВС РФ вошли в Победу, колонна танков ВС РФ идёт на Орехово
"Флаг вывешен на всю крышу". В Белгороде пожаловались на частный дом с украинской символикой
Пресс-секретарь Путина отверг обвинения вдовы Навального, которая обвинила Москву в смерти мужа
Пресс-секретарь Путина отверг обвинения вдовы Навального, которая обвинила Москву в смерти мужа
Последние материалы
Аллергия на тушь: из-за чего бывает, как предотвратить и что делать
Как продлить срок службы автомобиля: названы три простых способа
Эксперты рассчитали срок вымирания человечества
Рэпер Macan упрекнул современных девушек в распущенности
Андролог Королëв назвал основные заболевания мужчин после 40 лет
NYT: полиция Испании подтвердила смерть лётчика-предателя Максима Кузьминова
Ученые предложили теорию о том, что происходит с человеческой душой после смерти
Ботаники установили пользу от анемонопсиса
Экспертные советы: как улучшить шумоизоляцию в бюджетных автомобилях
Садальский высказался о криминальной истории города Ростова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников