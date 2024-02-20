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Ускоряем прорастание и улучшаем всхожесть семян

В чём замачивать семена перед посевом?

2:21
Садоводство » Цветы

Замачивание семян перед посевом — это метод, который помогает ускорить прорастание и улучшить всхожесть растений. Этот процесс особенно полезен для семян, которые имеют тугую оболочку или требуют длительного времени на прорастание. Замачивание может быть проведено различными способами и с использованием разных веществ. Рассмотрим несколько из них.

В чём замачивать семена перед посевом?
Фото: Own work by Reaperman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

1. Перекись водорода:
Перекись водорода (H2O2) является одним из самых распространенных и эффективных средств для замачивания семян. Она помогает размягчить жесткую оболочку семян и стимулирует их быстрое прорастание. Для этого достаточно смешать одну часть 3% перекиси водорода с девятью частями воды и оставить семена в этом растворе на несколько часов или даже ночь.

2. Соляной раствор:
Соляной раствор также может быть использован для замачивания семян. Для приготовления раствора, нужно растворить 1 чайную ложку соли в 1 стакане воды. После этого семена помещаются в раствор на несколько часов или на ночь.

3. Проращивание в влажной среде:
Для этого метода необходимо взять семена и разложить их на моющую ткань или газету. Залейте их небольшим количеством воды, достаточно, чтобы влажность была сохранена, но не чтобы семена были полностью погружены. Затем ткань или газету нужно свернуть вместе с семенами в рулон и поместить в пакет или пластиковый пакет. Держите пакет в теплом месте и проверяйте его ежедневно на прорастание, добавляя влагу при необходимости.

4. Предварительное замачивание в теплой воде:
Ещё один способ замачивания семян — предварительное замачивание в теплой воде. Просто поместите семена в чашку или емкость с теплой водой (около 40-50°C) на несколько часов или даже на ночь. Затем промойте семена и сразу же посадите их в грунт.

Важно помнить, что не все семена требуют замачивания перед посевом. Некоторые растения могут плохо переносить эту процедуру. Поэтому перед тем как начать замачивание, важно проверить инструкции на упаковке семян или посоветоваться с опытными садоводами. Кроме того, не забывайте следить за семенами после замачивания, чтобы не пропустить момент начала прорастания и посадить их в землю ко времени.

Обработка семян перед посевом
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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