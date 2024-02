Ускоряем прорастание и улучшаем всхожесть семян

Your browser does not support the audio element.

Замачивание семян перед посевом — это метод, который помогает ускорить прорастание и улучшить всхожесть растений. Этот процесс особенно полезен для семян, которые имеют тугую оболочку или требуют длительного времени на прорастание. Замачивание может быть проведено различными способами и с использованием разных веществ. Рассмотрим несколько из них.

Фото: Own work by Reaperman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license