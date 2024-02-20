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Рассказываем, как обеззаразить растительные остатки, не сжигая их на своем участке

Несколько методов обеззараживания растительных остатков

2:24
Садоводство » Советы

Опытные садоводы уже давно отказались от традиции сжигать растительные остатки. Это связано не только с тем, что многие муниципалитеты запрещают разведение костров как в черте города, так и за её пределами, но и с осознанием того, что правильная утилизация растительных остатков способна значительно улучшить плодородие и структуру почвы в саду и на огороде.

Несколько методов обеззараживания растительных остатков
Фото: Own work by Metzner is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Самый распространенный метод избавления от ботвы и листвы после сбора урожая — это компостирование органики. Рекомендуется измельчить крупные части растений с помощью дробилки или садового измельчителя, перед тем как добавить их в компост.

Некоторые садоводы опасаются добавлять в компостную кучу ботву растений, которые пострадали от бактериальных, вирусных или грибковых заболеваний. Однако при горячем способе компостирования, при котором температура внутри кучи достигает +60°C, патогены уничтожаются вместе с семенами сорняков.

Применение простых растворов на пораженные болезнями растения оказывается эффективным в предотвращении распространения опасных патогенов в саду и на огороде.

Существует три способа уничтожения фитопатогенов на растительных остатках:

Применение зелёной триходермы. С помощью препаратов на основе триходермы можно полностью исключить распространение опасных микроорганизмов как на растениях, так и в почве. Готовые микробиологические препараты, такие как "Триходермин-М" и аналоги, доступны для приобретения и широко применяются в садоводстве, пишет Дзен-канал "Азбука огородника".

Использование раствора хлора. Обычная белизна, содержащая около 5% активного хлора (гипохлорит натрия), разбавляется водой в соотношении 1:1 и используется для опрыскивания ботвы картофеля за 2 дня до сбора урожая, а также для обработки надземной части кустов томатов, огурцов и кабачков.

Применение зольного настоя. Сильный настой золы эффективно борется с вредоносными микроорганизмами на растительных остатках. После обработки ботвы растений зольным концентратом, разрушение фитопатогенов происходит в течение 4-5 дней.

Обеззараживание растительных остатков — не такое уж и сложное занятие. Приготовленный в домашних условиях компост поможет создать оптимальные условия для роста растений и применяется в саду, палисаднике и огороде.

ПРИРОДНОЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ПОЧВЫ. Самый простой способ уничтожить инфекцию в почве, доступный всем!
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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