Эти декоративные растения прекрасно украсят ваш участок: необычные яркие зонтики

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Аллиумы - прекрасное решение для украшения участка

1:26
Садоводство » Цветы

Для многих людей лук ассоциируется прежде всего с обычным репчатым. Но многие не знают, что некоторые его виды довольно декоративны и могут стать украшением загородного участка.

Аллиумы - прекрасное решение для украшения участка
Фото: Own work by Agnieszka Kwiecień, Nova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эти растения также известны как аллиумы. Обычно это многолетние растения, которые практически не отличимы от обычного лука, имеющие такие же листья, высотой от 25 см до почти 2 метров, пишет Дзен-канал "Азбука садоводства".

Большинство видов цветут в начале лета. Мелкие цветы собираются в соцветия, которые могут иметь форму шара или зонтика, а их диаметр достигает до 7 см. Цветы могут быть окрашены в фиолетовый, лиловый или розовый цвета.

Растение любит хорошо освещённые места. Почва должна быть рыхлой и хорошо дренированной. Аллиумы лучше переносят недостаток влаги, чем её избыток. В качестве удобрений можно использовать комплексные добавки, золу или компост. Для более успешной зимовки в начале осени рекомендуется внести калийно-фосфорные добавки.

В саду декоративный лук прекрасно сочетается с нарциссами, пионами, дельфиниумами и хостами. Следует только помнить о его специфическом запахе, поэтому лучше высаживать его подальше от прогулочных дорожек, в уголках сада, откуда его можно увидеть, но запах не будет распространяться.

ДЕКОРАТИВНЫЙ ЛУК В САДУ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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