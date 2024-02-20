Получите замечательный питательный грунт: используйте этот бесценный природный материал на своём участке

Как правильно использовать опилки в саду

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Опилки — прекрасное удобрение для почвы, но важно их правильно подготовить.

Фото: "мой огород!" by talgar is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Добавьте по 30 грамм мочевины на каждое ведро опилок. Тщательно перемешайте и немного увлажните водой, чтобы опилки стали влажными. Оставьте на две недели. По истечении этого времени опилки будут готовы для мульчирования грядок с различными культурами. Например, они могут быть использованы для озимого чеснока, клубники, смородины, малины или крыжовника, пишет Дзен-канал "Азбука огородника".

Для получения отличного питательного удобрения можно добавить перегной и триходерму. Смешайте перегной с опилками в равных долях и добавьте горсть триходермы, следуя инструкции к препарату.

После добавления этого удобрения в почву вы получите замечательный питательный грунт.