Получите замечательный питательный грунт: используйте этот бесценный природный материал на своём участке

Опилки — прекрасное удобрение для почвы, но важно их правильно подготовить.
Добавьте по 30 грамм мочевины на каждое ведро опилок. Тщательно перемешайте и немного увлажните водой, чтобы опилки стали влажными. Оставьте на две недели. По истечении этого времени опилки будут готовы для мульчирования грядок с различными культурами. Например, они могут быть использованы для озимого чеснока, клубники, смородины, малины или крыжовника, пишет Дзен-канал "Азбука огородника".
Для получения отличного питательного удобрения можно добавить перегной и триходерму. Смешайте перегной с опилками в равных долях и добавьте горсть триходермы, следуя инструкции к препарату.
После добавления этого удобрения в почву вы получите замечательный питательный грунт.
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