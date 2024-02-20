Красоту от букета роз можно сохранить: попробуйте черенкование этим необычным и простым способом

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Как укоренить черенки роз

1:50
Садоводство » Советы

Всем знакома ситуация, когда мы получаем в подарок великолепный букет роз и стремимся сохранить его красоту, чтобы наслаждаться ею в саду. Также, когда осенью при обрезке роз остаются здоровые и крепкие побеги, возникает желание использовать их для размножения. В таких случаях простое решение состоит в укоренении черенков.

Как укоренить черенки роз
Фото: Own work by Наталия19 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одним из способов поделился садовод Дзен-канала "Азбука огородника".

Удивительно, но обычная губка для мытья посуды может стать надёжным помощником в этом процессе. Для этого нужно сначала подготовить срез черенка. Он должен быть свежим, и для его обработки следует использовать очень острый нож, чтобы не повредить ткани растения. Также рекомендуется на срезе сделать несколько мелких надрезов, чтобы стимулировать образование корней.

Для подготовки губки достаточно разделить её на несколько частей и удалить жёсткий абразивный слой. Затем можно разместить черенок между двумя частями губки и при необходимости обмотать их ниткой для надёжности.

Для стимуляции образования корней можно использовать сок алоэ, который следует разбавить водой в соотношении 1:10. Если нет алоэ, то натуральный мед также может послужить заменой. В случае отсутствия этих компонентов можно воспользоваться "Корневином", но следует помнить, что черенки роз с ним не всегда успешно укореняются.

После подготовки губки и черенка их следует соединить, погрузить в раствор стимулятора роста и поместить в стаканчик для удобства. Затем пакет с черенком нужно надуть и крепко завязать.

Далее остаётся только ждать появления корешков. Постоянно увлажняйте губку. Когда корни вырастут, черенок можно перенести в грунт, аккуратно извлекая губку, чтобы избежать загнивания корней.

САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ УКОРЕНИТЬ ЛЮБОЙ ЧЕРЕНОК 100% Черенкование. Черенки винограда.Черенкование роз.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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