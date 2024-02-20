Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как ускорить рост ногтей на руках
Мирошник: в Авдеевке находились тайные пыточные
Почему установка защиты капота на автомобиль может привести к проблемам с ГИБДД
Боец ВС РФ: солдаты ВСУ хотят пересечь Днепр на резиновых лодках
Президент Белоруссии Лукашенко поставил Минобороны задачу преобразовать армию и готовиться к войне
Учёные установили, какая сетка лучше всего сохранит урожай от насекомых
Актриса Снигирь связала успех фильма «Мастер и Маргарита» с популярностью книги
Рэпера Матранга задержали силовики в Таиланде
Синоптик Киктёв: архижаркое лето-2024 это спорный прогноз
Рассказываем, как правильно подкармливать лук весной

Чем подкармливать лук, чтобы он вырос крупным

2:10
Садоводство » Советы

Лук — популярный и неприхотливый в уходе овощ, который выращивают практически на каждом садовом участке. Чтобы получить крупные и сочные луковицы, необходимо правильно подкармливать культуру весной.

Чем подкармливать лук, чтобы он вырос крупным
Фото: flickr. com by Eunice is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Первую весеннюю подкормку проводят после схода снега, когда почва немного прогреется. Для этого используют азотные удобрения, которые стимулируют рост зелени и формирование луковиц. Отличным вариантом станет раствор мочевины или аммиачной селитры (1 ст. л. на 10 л воды). Удобрение вносят под корень, после чего обильно поливают грядки.

Вторую подкормку проводят через 2-3 недели после первой. На этом этапе культуре требуются фосфорные и калийные удобрения, которые отвечают за формирование и созревание луковиц. В качестве удобрения можно использовать суперфосфат (2 ст. л. на 10 л воды) или комплексные удобрения, содержащие фосфор и калий в равных пропорциях.

Третью подкормку проводят примерно за месяц до уборки урожая. В этот период луковицы активно наливаются и им требуется дополнительное питание. Для третьей подкормки используют калийные удобрения, такие как сульфат калия (1 ст. л. на 10 л воды).

Помимо минеральных удобрений, для подкормки лука можно использовать и органические удобрения. Один из самых эффективных вариантов — куриный помет. Для приготовления рабочего раствора необходимо развести 1 кг помета в 10 л воды и оставить настаиваться на несколько дней. Перед применением раствор разбавляют водой в соотношении 1:10 и вносят под корень растений.

Также можно использовать травяной настой. Для этого сорняки и скошенную траву заливают водой и оставляют в емкости под крышкой на несколько недель. Полученный настой разбавляют водой в соотношении 1:10 и используют для полива луковых грядок.

Соблюдая эти рекомендации по подкормке, вы сможете получить крупный и здоровый урожай лука. Не забывайте также о своевременном поливе и рыхлении почвы, которые также важны для роста и развития культуры.

Лучшая подкормка для лука. Чем подкормить лук весной и летом чтобы был крупным
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Пять продуктов для ухода за кожей вокруг глаз, обладающих удивительным действием

Косметологи рекомендуют начинать уход за кожей вокруг глаз с самого раннего возраста, но моя история с этими средствами началась лишь в 20 лет.

Пять средств для кожи вокруг глаз с волшебным эффектом
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Стиральная машинка будет как новенькая: надо знать только, сколько лимонной кислоты и куда всыпать
Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что лучше понял положение дел в Америке после смерти Алексея Навального*
Секрет долговечности: почему каждый автомобиль нуждается в высоких оборотах двигателя
В Авдеевке идёт зачистка укрывшихся боевиков, освобождено село Победа Дмитрий Плотников Офицеры ВС РФ и ВСУ назвали главные составляющие успеха ВС РФ в Авдеевке Любовь Степушова Либеральная оппозиция оказалась не в состоянии выбрать, кто для неё Навальный* Олег Володин
Финские резервисты не желают служить в армии после обострения отношений с Россией
Этот "соседушка" для картошки повысит её урожайность в два раза: посоветовали опытные агрономы
Необычная привязанность: породы кошек, которые выбирают свой путь
Необычная привязанность: породы кошек, которые выбирают свой путь
Последние материалы
Госдума: иноагентов можно цитировать, но не рекламировать
МВД провело задержания руководства "Всероссийского общества глухих"
Бузова расплакалась услышав предсказание медиума из «Битвы экстрасенсов»
Врач Умнов заявил, что употребление пива приведет к импотенции и проблемам с сосудами
Сотрудники МВД России задержали киберхакеров из SugarLocker
Обладатель Кубка Гагарина Григоренко высказался о выходе тольяттинского клуба в плей-офф впервые за 15 лет
Три правила, которые помогли отрастить длинные и здоровые волосы
FT: "поклонники" Путина могут возглавить три крупнейшие демократии мира
"Оппенгеймер" стал победителем кинопремии BAFTA 2024
В Челябинске дворник угрожал соседям пистолетом из-за громкого ремонта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников