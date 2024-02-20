Рассказываем, как правильно подкармливать лук весной

Чем подкармливать лук, чтобы он вырос крупным

2:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Лук — популярный и неприхотливый в уходе овощ, который выращивают практически на каждом садовом участке. Чтобы получить крупные и сочные луковицы, необходимо правильно подкармливать культуру весной.

Фото: flickr. com by Eunice is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Первую весеннюю подкормку проводят после схода снега, когда почва немного прогреется. Для этого используют азотные удобрения, которые стимулируют рост зелени и формирование луковиц. Отличным вариантом станет раствор мочевины или аммиачной селитры (1 ст. л. на 10 л воды). Удобрение вносят под корень, после чего обильно поливают грядки.

Вторую подкормку проводят через 2-3 недели после первой. На этом этапе культуре требуются фосфорные и калийные удобрения, которые отвечают за формирование и созревание луковиц. В качестве удобрения можно использовать суперфосфат (2 ст. л. на 10 л воды) или комплексные удобрения, содержащие фосфор и калий в равных пропорциях.

Третью подкормку проводят примерно за месяц до уборки урожая. В этот период луковицы активно наливаются и им требуется дополнительное питание. Для третьей подкормки используют калийные удобрения, такие как сульфат калия (1 ст. л. на 10 л воды).

Помимо минеральных удобрений, для подкормки лука можно использовать и органические удобрения. Один из самых эффективных вариантов — куриный помет. Для приготовления рабочего раствора необходимо развести 1 кг помета в 10 л воды и оставить настаиваться на несколько дней. Перед применением раствор разбавляют водой в соотношении 1:10 и вносят под корень растений.

Также можно использовать травяной настой. Для этого сорняки и скошенную траву заливают водой и оставляют в емкости под крышкой на несколько недель. Полученный настой разбавляют водой в соотношении 1:10 и используют для полива луковых грядок.

Соблюдая эти рекомендации по подкормке, вы сможете получить крупный и здоровый урожай лука. Не забывайте также о своевременном поливе и рыхлении почвы, которые также важны для роста и развития культуры.