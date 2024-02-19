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Этот неприхотливый цветок прекрасно украсит сад: не нуждается в поливе даже в засуху

Ксерантемум - прекрасное неприхотливое растение для украшения сада

1:13
Садоводство » Цветы

Ксерантемум — это однолетник, цветущий с середины лета до начала осени. Оно стало популярным из-за своей неприхотливости, лёгкости в выращивании и декоративности цветков, которая сохраняется даже после засушливых периодов.

Ксерантемум - прекрасное неприхотливое растение для украшения сада
Фото: Own work by Musa geçit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В высоту ксерантемум достигает до 60 см. Цветы могут быть простыми, махровыми или полумахровыми и достигают диаметра до 3 см, окрашены в светло-фиолетовый, розовый или белый цвета, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Ксерантемум любит солнце, поэтому для его посадки лучше выбирать место с максимальным освещением. Почва должна быть умеренно плодородной и легкой, предпочтительно песчаная или супесчаная.

Растение нуждается в поливе только в период выращивания рассады и сразу после посадки в открытый грунт. В последующем поливать следует по мере высыхания верхнего слоя почвы. После начала формирования бутонов поливы прекращаются, растение уже не требует дополнительного увлажнения даже в жаркую погоду.

Для обильного цветения ксерантемуму необходимы подкормки с высоким содержанием фосфора и калия. Оно устойчиво к вредителям и болезням.

 

Ксерантемум Смесь окрасок. Краткий обзор, описание характеристик xeranthemum Smes' okrasok
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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