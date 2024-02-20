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В России власти запретили ипомею трехцветную, цветок оказался содержащим галлюциноген

В РФ запретили выращивание более 10 кустов ипомеи на участке из-за галлюциногена

1:41
Садоводство

Выращивание трехцветной ипомеи теперь стало преступлением в России, после того как правительство подписало соответствующее постановление, внесенное премьер-министром Михаилом Мишустиным. Согласно этому документу, выращивание более 10 кустов трехцветной ипомеи подпадает под статью 231 Уголовного кодекса РФ, касающуюся незаконного культивирования растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Максимальное наказание за это преступление составляет до восьми лет лишения свободы в случае особо крупного нарушения, которое определяется как выращивание более 100 кустов запрещённого растения.

В РФ запретили выращивание более 10 кустов ипомеи на участке из-за галлюциногена
Фото: Wikipedia by user:Chilepine is licensed under public domain

Подробный анализ, проведённый Общественной Службой Новостей, позволяет понять причины запрета выращивания трехцветной ипомеи, ее опасности и последствия для дачников.

Трехцветная ипомея содержит алкалоиды эрголина, включая токсин эргин. Эти вещества обладают галлюциногенными свойствами и структурно близки к наркотическим средствам, запрещенным на территории Российской Федерации.

Этот вид растения, являющийся травянистым вьющимся, часто растет всего один год и распространен в тропиках Южной Америки. До недавнего времени он был популярен среди российских дачников как декоративное растение благодаря своей неприхотливости и красивому внешнему виду.

Однако выяснилось, что его содержание алкалоидов эрголина делает его опасным для здоровья и безопасности людей, особенно при употреблении. В связи с этим правительство приняло решение запретить выращивание трехцветной ипомеи, чтобы предотвратить возможные негативные последствия, связанные с её использованием.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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