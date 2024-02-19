Эти растения отлично растут в тенистых местах дома

Растения, хорошо растущие в тени

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Не у всех в доме есть светлые подоконники. Мы сделали подборку растений, которые будут радовать яркой листвой в затенённых местах.

Фото: Own work by Pluume321 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Хамедорея. У растения густая пышная листва, и оно идеально подойдёт для уголка вашего офиса, спальни или гостиной.

Пальма Неанте Беллы. Оно хорошо переносит условия низкой освещённости, поэтому на верхушке у него перистые листья, которые напоминают тропический отдых. Кроме того, у него несколько стеблей, поэтому оно выглядит очень пышным без лишних усилий, передаёт prevention.com.

Папоротник "Птичье гнездо". Текстура листьев создаёт дополнительный интересный визуальный эффект в вашем доме. Тропическое растение придаёт интерьеру яркий зелёный оттенок, прекрасно растёт при непрямом и слабом освещении, и его нужно поливать всего раз в неделю или две.

Зонтичное растение. Это растение, подходящее для начинающих, имеет уникальные листья в форме зонтика, которые привнесут энергию в любое пространство. Отлично подходят для помещений со средним непрямым освещением, за этими растениями легко ухаживать.

Маранта (молитвенное растение). В листьях этого растения есть что-то такое, что кажется почти произведением искусства. Каждый лист выцветает к центру с зелёными, жёлтыми и розовыми полосками по всей длине, которые придают ему великолепную текстуру. Лучше всего растёт при непрямом солнечном свете, но может переносить более светлые условия.

Бостонский папоротник. Он может вырасти довольно пышным и создать яркий вид в вашем помещении.