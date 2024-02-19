Эти три красавицы преобразят ваш участок: подходят для любого сада

Три очень красивых цветка для любого сада

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Для этих прелестных цветов в саду обязательно найдется уголок. Они не требуют сложного ухода, весьма красивы и встречаются в загородных клумбах не так уж часто, что ещё больше мотивирует к их выращиванию.

Фото: Own work by Denis.prévôt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ниренбергия. Это компактное растение ценится за обильное цветение в течение всего лета. Нежные лепестки могут быть голубыми, белыми, синими или фиолетовыми. Идеально подходит для вертикального озеленения — в контейнерах, ящиках и кашпо. Красиво смотрится в альпинариях и вдоль бордюров.

В регионах с тёплой зимой — это многолетнее растение, в более холодном климате — чаще выращивается как однолетник. Подкармливают каждый месяц любым удобрением для цветущих культур.

Гелиантемум. Это растение радует обилием ярких цветов — жёлтых, оранжевых, белых, розовых и красных. Цветет гелиантемум, в основном, в начале-середине лета. Цветение длится около месяца, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".

Этот многолетник очень вынослив и совсем неприхотлив. Хорошо растёт на полном солнце, устойчив к засухе; предпочитает сухие, каменистые почвы. Поливы ему требуются только в периоды продолжительной засухи, а удобрения и вовсе не нужны.

Утсония. Этот необычный цветок покоряет своей изысканностью и нежностью. Палитра оттенков включает белый, красный, розовый и оранжевый тона. Цветёт утсония в июне-июле. Растение источает насыщенный приятный аромат.

Эта культура очень любит тепло и свет, и совсем не переносит заморозков, поэтому на зиму клубнелуковицы выкапывают. К грунту растение нетребовательно, будет хорошо расти на почве средней плодородности.