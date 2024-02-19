Эти три красавицы преобразят ваш участок: подходят для любого сада

Для этих прелестных цветов в саду обязательно найдется уголок. Они не требуют сложного ухода, весьма красивы и встречаются в загородных клумбах не так уж часто, что ещё больше мотивирует к их выращиванию.
Ниренбергия. Это компактное растение ценится за обильное цветение в течение всего лета. Нежные лепестки могут быть голубыми, белыми, синими или фиолетовыми. Идеально подходит для вертикального озеленения — в контейнерах, ящиках и кашпо. Красиво смотрится в альпинариях и вдоль бордюров.
В регионах с тёплой зимой — это многолетнее растение, в более холодном климате — чаще выращивается как однолетник. Подкармливают каждый месяц любым удобрением для цветущих культур.
Гелиантемум. Это растение радует обилием ярких цветов — жёлтых, оранжевых, белых, розовых и красных. Цветет гелиантемум, в основном, в начале-середине лета. Цветение длится около месяца, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".
Этот многолетник очень вынослив и совсем неприхотлив. Хорошо растёт на полном солнце, устойчив к засухе; предпочитает сухие, каменистые почвы. Поливы ему требуются только в периоды продолжительной засухи, а удобрения и вовсе не нужны.
Утсония. Этот необычный цветок покоряет своей изысканностью и нежностью. Палитра оттенков включает белый, красный, розовый и оранжевый тона. Цветёт утсония в июне-июле. Растение источает насыщенный приятный аромат.
Эта культура очень любит тепло и свет, и совсем не переносит заморозков, поэтому на зиму клубнелуковицы выкапывают. К грунту растение нетребовательно, будет хорошо расти на почве средней плодородности.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.