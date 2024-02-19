Свёкла: выращиваем сочный овощ

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Как вырастить сладкую свёклу

2:01
Садоводство » Овощи

Сладкая свёкла — это один из самых популярных овощей, который не только обладает приятным вкусом, но и обладает множеством полезных свойств для нашего организма. Она богата витаминами, минералами и антиоксидантами, которые помогают укрепить иммунную систему и поддерживать здоровье.

Как вырастить сладкую свёклу
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Если вы хотите насладиться свежей и сочной свёклой, выращенными собственными руками, то этот материал для вас. Рассказываем вам о том, как вырастить сладкую свёклу в своём саду или огороде.

Для начала нужно выбрать правильное место посадки для свёклы. Она предпочитает солнечные участки с хорошей дренажной системой. Также важно, чтобы почва была плодородной и хорошо удерживала влагу.

Перед посадкой необходимо подготовить почву. Для этого можно добавить компост или перегноя, чтобы обогатить её питательными веществами. Также рекомендуется провести анализ почвы, чтобы узнать её кислотность и внести необходимые поправки.

Существует множество сортов свёклы, отличающихся по цвету, размеру и сроку созревания. Выбирайте тот, который подходит вам больше всего. Например, сорт "Бордо" имеет красный цвет и хорошо хранится, а "Болгарский" — имеет более сладкий вкус.

Посев семян можно проводить весной или осенью. В первом случае, семена высеваются на глубину 2-3 см, а во втором — на 5-6 см. Расстояние между рядами должно быть около 30 см, а между растениями — 10-15 см.

После посева необходимо регулярно поливать почву, чтобы она оставалась влажной. Но не переусердствуйте, иначе корнеплоды могут разбухнуть и потерять свой вкус. Также важно регулярно пропалывать сорняки и рыхлить почву вокруг растений.

Через 2-3 недели после появления всходов, рекомендуется провести первое подкормку органическими удобрениями. Повторять её нужно каждые 2-3 недели до сбора урожая.

Как вырастить сладкую свёклу
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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