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Дедовские хитрости для значительного повышения урожая картошки: дрожжи. Рассказываем, как использовать

Рост картошки с вдохновением: подкормка дрожжами для богатого урожая!

1:20
Садоводство » Овощи

Для увеличения урожайности картофеля опытные огородники используют разнообразные хитрости, и часто внимание их сосредоточено на удобрениях и подкормках.

Рост картошки с вдохновением: подкормка дрожжами для богатого урожая!
Фото: pixabay. com by Pixabay is licensed under Free to use (CC0)

Однако для значительного улучшения урожая картошки стоит обратить внимание на необычный, но эффективный метод — использование дрожжей.

С сахаром:

Для выращивания крупной и здоровой картошки приготовьте простую, но результативную подкормку.

В банку емкостью 3 литра положите половину стакана сахара и около 100 граммов дрожжей, затем заполните водой.

Средство настаивается не менее 7 дней.

Разводите полученный раствор перед использованием (10 литров воды на каждые 200 мл подкормки) и используйте для полива или опрыскивания, особенно если наземная часть картофеля начинает выглядеть неудовлетворительно.

"Быстрый" вариант:

  • Если времени нет ждать неделю, приготовьте подкормку всего за несколько часов.
  • В ведро воды всыпьте 10 граммов дрожжей и в 5 раз больше сахара. Подождите три часа.
  • Разведите концентрат (на литр средства — 5 литров чистой воды) и используйте для полива.
  • Расходуйте не более литра подкормки на один картофельный куст.

Эти простые, но эффективные методы с дрожжами помогут вам достичь богатого и здорового урожая картошки на вашем участке.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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