Дедовские хитрости для значительного повышения урожая картошки: дрожжи. Рассказываем, как использовать

Для увеличения урожайности картофеля опытные огородники используют разнообразные хитрости, и часто внимание их сосредоточено на удобрениях и подкормках.
Однако для значительного улучшения урожая картошки стоит обратить внимание на необычный, но эффективный метод — использование дрожжей.
С сахаром:
Для выращивания крупной и здоровой картошки приготовьте простую, но результативную подкормку.
В банку емкостью 3 литра положите половину стакана сахара и около 100 граммов дрожжей, затем заполните водой.
Средство настаивается не менее 7 дней.
Разводите полученный раствор перед использованием (10 литров воды на каждые 200 мл подкормки) и используйте для полива или опрыскивания, особенно если наземная часть картофеля начинает выглядеть неудовлетворительно.
"Быстрый" вариант:
Эти простые, но эффективные методы с дрожжами помогут вам достичь богатого и здорового урожая картошки на вашем участке.
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