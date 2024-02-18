Чем землю приободрить после сбора урожая лука: 5 овощей и листовых, которые здорово подойдут на эту роль

При соблюдении принципов севооборота важно учесть, как различные культуры реагируют на своих предшественников, чтобы обеспечить урожайные годы. Важную роль играет правильный выбор "соседей" для ваших растений.
Сидераты:
Высаживание растений сразу после уборки урожая позволяет засеять следующий год тем же луком, благодаря восстановлению плодородия почвы.
Морковь:
Выбор моркови после лука является отличным вариантом, так как эти растения не имеют общих болезней и вредителей. Почва, обогащенная после лука, способствует выращиванию крупной и сладкой моркови.
Редька и редиска:
Лук является одним из лучших предшественников для редьки, обеспечивая культуре качественный урожай и защиту от болезней. Редиска также может быть успешным вариантом.
Для салата:
Любые листовые овощи процветают после лука. Шпинат является отличным выбором, не требовательным к составу почвы. Вырастите листовой салат или пекинскую капусту, следуя успешным предшественникам.
Следуя этим рекомендациям, вы обеспечите вашему саду плодородные условия и высокий уровень урожайности.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.