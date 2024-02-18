И начинающие, и опытные огородники ищут способы, как повысить урожайность овощных культур. Не всегда достижения современной химической промышленности оправданы для использования на личных участках. Иногда достаточно обратиться к народным методам, которые проверены не одним поколением дачников.
Помидоры остаются одной из самых популярных культур наравне с огурцами, картофелем, луком. Дачная хитрость позволяет в разы увеличить урожайность томатов.
Основное назначение рыбной муки — добавка для сельскохозяйственных животных.
Содержит большое количество азота, кальция, фосфора, поэтому полезна и для растений.
Рыбную муку производят из костей морских млекопитающих и рыб.
В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.