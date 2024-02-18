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Зачем опытные огородники добавляют рыбную муку в лунки при высаживании рассады помидор

Увеличьте свой урожай помидоров в разы с помощью простой дачной хитрости!

1:00
Садоводство » Овощи

И начинающие, и опытные огородники ищут способы, как повысить урожайность овощных культур. Не всегда достижения современной химической промышленности оправданы для использования на личных участках. Иногда достаточно обратиться к народным методам, которые проверены не одним поколением дачников.

Увеличьте свой урожай помидоров в разы с помощью простой дачной хитрости!
Фото: commons.wikimedia. org by Goldlocki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Помидоры остаются одной из самых популярных культур наравне с огурцами, картофелем, луком. Дачная хитрость позволяет в разы увеличить урожайность томатов.

  • Следует перекопать грядку, на которой планируется высадка рассады.
  • Выкапываются лунки, в которые добавляют 1 ст. л. рыбной муки, перемешивая её с землей.
  • Высаживают рассаду, приминая почву и поливают.

Основное назначение рыбной муки — добавка для сельскохозяйственных животных.

Содержит большое количество азота, кальция, фосфора, поэтому полезна и для растений.

Рыбную муку производят из костей морских млекопитающих и рыб.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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