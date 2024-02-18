Зачем опытные огородники добавляют рыбную муку в лунки при высаживании рассады помидор

Увеличьте свой урожай помидоров в разы с помощью простой дачной хитрости!

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

И начинающие, и опытные огородники ищут способы, как повысить урожайность овощных культур. Не всегда достижения современной химической промышленности оправданы для использования на личных участках. Иногда достаточно обратиться к народным методам, которые проверены не одним поколением дачников.

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Помидоры остаются одной из самых популярных культур наравне с огурцами, картофелем, луком. Дачная хитрость позволяет в разы увеличить урожайность томатов.

Следует перекопать грядку, на которой планируется высадка рассады.

Выкапываются лунки, в которые добавляют 1 ст. л. рыбной муки, перемешивая её с землей.

Высаживают рассаду, приминая почву и поливают.

Основное назначение рыбной муки — добавка для сельскохозяйственных животных.

Содержит большое количество азота, кальция, фосфора, поэтому полезна и для растений.

Рыбную муку производят из костей морских млекопитающих и рыб.