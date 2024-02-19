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Как безопасно отпугнуть котов от грядок и клумб?

Вредить огороду могут животные

2:00
Садоводство » Советы

Коты — это прекрасные и милые животные, которые часто становятся любимцами в наших семьях. Но, скорее всего, вы сталкивались с проблемой, когда коты начинают копать и разрушать ваши грядки и клумбы. Это может быть не только раздражающим, но и вредным для ваших растений. Поэтому важно знать, как безопасно отпугнуть котов от грядок и клумб.

Вредить огороду могут животные
Фото: creativecommons.org by katieb50 is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Одним из простых способов является использование запаховых отпугивателей. Коты очень чувствительны к запахам, поэтому можно использовать ароматы, которые они не любят. Например, мята, лаванда, розмарин, чеснок или апельсиновая кожура могут отпугнуть котов. Распылите эти ароматы вокруг грядок и клумб или положите в мешочки и повесьте на заборе. Также можно использовать специальные средства отпугивания для животных, которые можно приобрести в зоомагазинах.

Также эффективным способом является использование физических барьеров. Коты не любят, когда под их лапами что-то шуршит или движется. Поэтому можно поставить вокруг грядок и клумб пластиковые бутылки, которые будут шуршать при прикосновении. Ещё можно использовать сетки или специальные защитные крышки для растений.

Если вы не хотите использовать химические средства или физические барьеры, то можно попробовать обучить котов не заходить на ваши грядки и клумбы. Для этого можно использовать специальные тренировочные спреи, которые вы можете приготовить самостоятельно из воды и натуральных эфирных масел. Распыляйте этот спрей вокруг грядок и клумб, а также на места, где коты любят копаться.

Также стоит обратить внимание на окружающую территорию. Если у вас есть домашние коты или коты соседей, то они могут приходить на ваш участок и разрушать грядки и клумбы. Поэтому важно следить за своими животными и не допускать их на чужие территории. Также можно попросить соседей не выпускать своих котов на улицу или установить ограждение вокруг вашего участка.

Как отвадить кошку гадить на грядках
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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