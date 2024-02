На упаковке семян можно встретить F1, но не все знают, что это такое

Your browser does not support the audio element.

F1 — это обозначение, которое можно встретить на упаковке семян различных растений. Но что оно означает и как влияет на качество семян?

Фото: Own work by Reaperman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license