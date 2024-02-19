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Лоза имеет гибкие и прочные ветви. Её можно использовать для различных конструкций

Полезные вещи, которые можно сделать из лозы садоводу

2:13
Садоводство » Советы

Лоза — это растение, которое широко используется в садоводстве. Ее гибкие и прочные ветви могут быть использованы для создания различных конструкций и украшений в саду. Какие ещё полезные вещи можно сделать из лозы садоводу?

Полезные вещи, которые можно сделать из лозы садоводу
Фото: Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. by Northmetpit is licensed under Own work

Поддержка для растений

Лоза — отличный материал для создания поддержек для растений. Используя её ветви, можно сделать красивые и прочные опоры для кустарников, вьющихся растений и даже для деревьев. Такие поддержки помогут растениям расти в нужном направлении и защитят их от повреждений.

Арки и тоннели

Лоза также может быть использована для создания красивых арок и тоннелей в саду. Для этого нужно просто скрутить ветви в нужную форму и закрепить их друг с другом. Такие конструкции будут не только украшением сада, но и служить отличным местом для прохождения и отдыха.

Корзины и вазоны

Из лозы можно сделать оригинальные корзины и вазоны для цветов и других растений. Для этого нужно сплести ветви в нужную форму и закрепить их друг с другом. Такие изделия будут не только красивыми, но и функциональными, ведь в них можно выращивать растения или использовать для хранения садовых инструментов.

Декоративные элементы

Лоза может стать отличным материалом для создания различных декоративных элементов в саду. Например, из нее можно сделать красивые заборы, ограды, лестницы и даже мебель. Такие элементы добавят уют и оригинальность в ваш сад.

Подстилка для растений

Ветви лозы могут быть использованы как подстилка для растений. Они защитят корни растений от перегрева и пересыхания, а также помогут сохранить влагу в почве. Кроме того, подстилка из лозы будет выглядеть красиво и естественно.

Материал для ремонта

Если у вас есть в саду деревянные конструкции, которые нуждаются в ремонте, то лоза может стать отличным материалом для этого. Ее ветви можно использовать для замены сломанных или поврежденных частей заборов, оград и других деревянных элементов.

Лоза — это универсальный и полезный материал для садовода. Используя ее ветви, можно создать множество полезных и красивых вещей для сада.

Шар из лозы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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