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Для хорошего урожая винограда нужно выбирать качественные саженцы

Как распознать виноградный саженец, который не приживётся

2:28
Садоводство » Деревья и кустарники

Выращивание винограда может быть увлекательным и прибыльным занятием. Однако, чтобы получить хороший урожай, необходимо выбрать качественные саженцы. К сожалению, не все саженцы могут успешно прижиться и дать желаемый результат. Рассмотрим признаки, которые помогут вам распознать виноградный саженец, который точно не приживётся.

Как распознать виноградный саженец, который не приживётся
Фото: agriplasticscommunity. com/wp-content/uploads/Cultivating-grapes-under-cover.jpg

Состояние корневой системы

Один из главных признаков неприживающегося саженца — это его корневая система. Если корни саженца слабы, повреждены или имеют признаки гниения, это может быть предупреждающим знаком. Здоровый саженец должен иметь крепкие, белые корни без признаков болезней или повреждений.

Листья и побеги

Листья и побеги также могут указывать на состояние саженца. Здоровые саженцы должны иметь свежие, зеленые листья без пятен или увядания. Побеги должны быть гибкими и не ломкими. Если листья желтеют, высыхают или имеют другие аномалии, это может свидетельствовать о проблемах с ростом и развитием саженца.

Внешний вид коры

Ещё одним признаком, на который стоит обратить внимание, является внешний вид коры саженца. Здоровые саженцы должны иметь гладкую и неповрежденную кору. Если кора саженца имеет трещины, язвы или другие повреждения, это может быть признаком проблемы.

Рост и развитие

Рост и развитие саженца также важны при его выборе. Здоровый саженец должен иметь активный рост, хорошую зеленую листву и хорошо развитую корневую систему. Если саженец выглядит слабым, маленьким или не развитым, это может быть признаком того, что он не приживется.

Происхождение саженца

Наконец, важно обратить внимание на происхождение саженца. Лучше всего выбирать саженцы у надежных поставщиков, которые имеют хорошую репутацию. Саженцы, полученные из ненадёжных источников или неправильно хранящиеся, могут быть более склонны к тому, что не приживутся. 

При выборе виноградного саженца важно обратить внимание на состояние его корневой системы, листьев и побегов, внешний вид коры, рост и развитие, а также происхождение. Если саженец имеет признаки слабости, повреждения или другие аномалии, лучше отказаться от его покупки. Помните, что качественный саженец — это основа успешного выращивания винограда.

Почему саженец винограда, очень плохо растет? Основные проблемы и причины
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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