Семена дружно проклюнутся: воспользуйтесь этими пятью способами посадки

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Пять методов посева семян

1:51
Садоводство » Советы

Используя эти методы посева семян, ваша рассада будет крепкой, здоровой и принесёт вам обильный урожай.

Пять методов посева семян
Фото: Own work by Philmarin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

1. Посев семян с кипятком. Используя кипяток, вы значительно ускорите прорастание семян перца.  Для начала разогрейте чайник с водой. Затем осторожно налейте кипяток в землю и дайте почве остыть до едва тёплого состояния. Сажайте семена перца без предварительного замачивания на глубину около 1 см. После посева поместите контейнер с почвой в тёмное место и через неделю-две вы увидите первые всходы.

2. Отдельные кассеты. Заполните их кассеты почвой, сделайте углубление в каждой ячейке и поместите по одному семени в каждое углубление. Полейте посев водой, накройте плёнкой и поместите в тёмное место. 

3. Скрутка. Вам понадобятся двухслойная туалетная бумага, семена перца, пластиковая упаковка, резинка и контейнер. Расправьте туалетную бумагу, смочите её водой или стимулятором роста, распределите семена перца и заверните в рулон. Перевяжите скрутку посередине резинкой и поместите в контейнер семенами вверх. Уберите ёмкость в тёплое место и ждите всходов.

4. Торфяные таблетки. Просто поместите семена перца в торфяные таблетки, добавьте немного тёплой воды и накройте контейнер крышкой. Этот метод обеспечивает идеальную среду для прорастания семян и упрощает пересадку рассады.

5. Общий лоток. Наполните большой лоток почвой, сея семена перца на определенном расстоянии друг от друга. Полейте водой, накройте стеклом и поместите в теплое место. Как только появятся всходы, уберите стекло и продолжайте выращивание.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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