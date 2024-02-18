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Лавровое дерево может стать украшением любого дома

Как вырастить лавровое дерево

2:05
Садоводство » Деревья и кустарники

Лавровое дерево — это красивое и полезное растение, которое может стать украшением любого дома. Оно не только придает интерьеру особый шарм, но и обладает целым рядом полезных свойств. Лавровое дерево известно своими антисептическими и противовоспалительными свойствами, а также является отличным природным ароматизатором.

Как вырастить лавровое дерево
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Если вы хотите вырастить лавровое дерево в домашних условиях, то вам понадобится немного терпения и знаний о правильном уходе за растением. В первую очередь, необходимо выбрать подходящее место для размещения дерева. Лавровое дерево любит яркий свет, но не переносит прямых солнечных лучей. Поэтому лучше всего разместить его на окне с восточной или западной стороны.

Для посадки лаврового дерева вам понадобится горшок с дренажной системой и питательным грунтом. Перед посадкой необходимо обработать саженец специальным раствором для защиты от вредителей. Затем высыпьте небольшое количество грунта в горшок и аккуратно поместите саженец в центр. Заполните остальное пространство грунтом и немного утрамбуйте.

После посадки необходимо обеспечить растению правильный уход. Лавровое дерево нуждается в регулярном поливе, но не переносит застоя влаги. Поэтому следите за состоянием почвы и поливайте растение, когда она начинает высыхать. Также важно обеспечить дереву достаточное количество света и воздуха. Регулярно проветривайте помещение и поворачивайте горшок, чтобы растение равномерно получало свет.

Важным аспектом ухода за лавровым деревом является подкормка. Рекомендуется использовать удобрения для зеленых растений, которые содержат все необходимые микроэлементы. Подкармливайте растение каждые 2-3 недели в период активного роста.

Также не забывайте о регулярной обрезке лаврового дерева. Это поможет сохранить его красивую форму и стимулировать рост новых побегов. Обрезайте сухие и поврежденные ветки, а также удаляйте лишние побеги, чтобы растение не тратило энергию на их развитие.

Как вырастить лавровое дерево дома?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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