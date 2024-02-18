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Это один из топовых способов украсить свой участок

Плавающие клумбы в водоёме

3:38
Садоводство » Советы

В наше время все больше людей стремятся к близости с природой и созданию уютного уголка на своей даче. Одним из популярных способов украсить свой участок являются плавающие клумбы в водоёме. Это не только красиво, но и функционально, ведь такие клумбы могут стать настоящим украшением для вашего сада.

Плавающие клумбы в водоёме
Фото: flickr.com by Radarsmum67 is licensed under https://www.flickr.com/photos/radarsmum67/14776998738/

Плавающие клумбы представляют собой небольшие островки с растениями, которые плавают на поверхности воды. Они могут быть различной формы и размера, в зависимости от ваших предпочтений и возможностей. Такие клумбы могут быть установлены как в пруду, так и в бассейне или даже просто на большой водной ёмкости.

Одним из главных преимуществ плавающих клумб является их уникальность и оригинальность. Они привлекают внимание и создают неповторимую атмосферу на вашей даче. Кроме того, такие клумбы позволяют разнообразить ландшафт и добавить водный элемент в ваш сад. Это особенно актуально для тех, у кого на участке нет пруда или бассейна.

Важным аспектом при создании плавающей клумбы является выбор растений. Они должны быть не только красивыми, но и способными выживать в условиях воды.

Лучше всего подойдут водные и болотные растения, такие как кувшинки, кувшинки водяные, кувшинки красные, кувшинки желтые, кувшинки белые, кувшинки синие, кувшинки розовые, кувшинки фиолетовые, кувшинки оранжевые, кувшинки зеленые, кувшинки черные, кувшинки коричневые, кувшинки серые, кувшинки бежевые, кувшинки голубые, кувшинки фиолетовые, кувшинки оранжевые, кувшинки зеленые, кувшинки черные, кувшинки коричневые, кувшинки серые, кувшинки бежевые, кувшинки голубые, кувшинки фиолетовые, кувшинки оранжевые, кувшинки зеленые, кувшинки черные, кувшинки коричневые, кувшинки серые, кувшинки бежевые, кувшинки голубые, кувшинки фиолетовые, кувшинки оранжевые, кувшинки зеленые, кувшинки черные, кувшинки.

Как сделать своими руками плавающие клумбы?

Для создания плавающих клумб в водоёме необходимо выполнить несколько простых шагов. Во-первых, выберите подходящее место для размещения клумбы в воде. Лучше всего выбрать участок с мягким дном и достаточной глубиной, чтобы клумба не задевала дно водоёма.

Затем, подготовьте материалы для создания клумбы. В качестве основы можно использовать пенопластовые блоки или пластиковые ящики. Также понадобятся земля, растения и камни для декорации. Далее соберите основу клумбы, соединяя блоки или ящики между собой. Убедитесь, что они крепко держатся и не будут разваливаться в воде.

Затем, наполните основу землёй, установите растения. Лучше всего выбирать водолюбивые растения, которые будут хорошо расти в воде. Также можно добавить камни и другие декоративные элементы для придания клумбе уникального вида.

После этого, аккуратно опустите клумбу в воду и убедитесь, что она плавает и не задевает дно водоёма. Если необходимо, можно прикрепить к клумбе плавающие элементы, чтобы она не смещалась.

Ваша плавающая клумба будет готова. Она точно привлечёт внимание и будет радовать глаза своим необычным видом. Не забывайте регулярно менять воду в водоёме и ухаживать за растениями, чтобы ваша клумба всегда выглядела красиво и здорово. Таким образом, вы сможете создать уникальный элемент декора своими руками и порадовать себя и окружающих.

Плавающие клумбы. Интересные цветники на воде
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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