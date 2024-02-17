Цветочные красавцы или садовые вредители? Рассказываем о 5 опасных растениях до их высадки!

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Остерегайтесь садовых «завоевателей»: Цветы, которые могут стать проблемой для вашего цветника

1:24
Садоводство » Советы

При выборе растений для вашего цветника важно проявить предельное внимание и осторожность, поскольку не все красивые цветы могут быть беззаветным украшением.

Остерегайтесь садовых «завоевателей»: Цветы, которые могут стать проблемой для вашего цветника
Фото: commons.wikimedia. org by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Некоторые из них, размножаясь самосевом, могут стать серьезной головной болью для садовода.

Какие цветы могут стать проблемой в саду:

Портулак: Многие цветоводы любят портулак за его эффектный внешний вид в течение всего лета. Однако у этого растения есть негативная сторона: оно не терпит конкуренции, и его присутствие может серьезно ограничить рост других цветов.

Золотарник: Опытные огородники предупреждают, что золотарник – не просто цветок для украшения сада. Этот вид может стать настоящим вредителем, с которым бороться сложно даже при использовании химических препаратов. К тому же, высокая всхожесть семян приводит к его быстрому распространению.

Маргаритки: Несмотря на свою невинную внешность, маргаритки не оставляют шансов другим растениям на участке и могут быстро распространиться.

Посконник: Симпатичное декоративное растение, посконник требует контроля сбрасывания семян, иначе оно может покрыть всю вашу приусадебную территорию.

Астры: Любителям астр следует помнить, что достаточно посадить их всего один раз, чтобы они стали вечными жителями вашего участка. Их выживаемость в неблагоприятных условиях делает их постоянными обитателями сада.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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