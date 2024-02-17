Зачем опытные огородники на дно горшков для рассады сыплют порошок из мандариновой кожуры

Мандариновая магия: как использовать цитрусовые для богатого урожая овощей

1:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

С приближением дачного сезона опытные огородники уже приступают к подготовке, и одним из секретов успешного урожая становится использование мандариновых корок, собранных зимой. Оказывается, эти цитрусовые очистки могут стать идеальным удобрением для томатов, перцев и баклажанов, обеспечивая рассаду необходимыми питательными веществами.

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Мандариновая кожура обладает удивительными свойствами, делая ее идеальным удобрением для рассады. В ее составе содержится обильное количество пектина, который в почве раскрывается, поддерживая оптимальный уровень влаги для проростков. Этот уникальный процесс позволяет пектину впитывать избыточную влагу и, наоборот, увлажнять грунт в периоды засухи.

Для приготовления такого удобрения, мандариновые очистки сушатся на подоконнике и затем измельчаются в блендере или кухонном комбайне. Важно избегать использования духовки, чтобы сохранить полезные микроэлементы. Полученный порошок наносится на дно горшка, затем добавляется грунт, в который засеваются семена помидоров, перцев или баклажанов.

Этот сухой порошок из мандариновых корок выполняет функцию дренажного слоя, обеспечивая удержание влаги в почве. Кроме того, любители садоводства могут экспериментировать с очистками апельсинов, лимонов и грейпфрутов. Однако стоит помнить, что сушеные бананы не подходят в качестве удобрения, так как в них отсутствует необходимый пектин. Так что дачники, вперед к созданию урожайных огородов с помощью мандариновой магии!