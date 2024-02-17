10 важных советов для выращивания такого урожая клубники, что соседи не смогут отвести глаз из-за заборов

Для того чтобы насладиться богатым урожаем крупных и сладких клубеней, ягоднику необходимо уделить много внимания, начиная с ранней весны.
В этом контексте дачнику пригодится практическая инструкция, расскажем как правильно ухаживать за кустиками, чтобы с небольшой грядки получить ведро клубники и вызвать зависть у соседей.
Очистка от лишних листьев. Сразу после таяния снега используйте веерные грабли для аккуратного сгребания лишних листьев клубники, способствуя ее более здоровому росту.
Обрезка и удаление увядших элементов. Проведите обрезку старых листьев, избавьтесь от засохших ягод и цветоносов, а также всех элементов, на которых могут быть признаки болезней.
Разрыхление почвы. Обеспечьте почву хорошим разрыхлением, что поможет ей прогреваться и корням клубники получать достаточно кислорода.
Удобрение органикой. После разрыхления, удобрьте почву под клубникой органикой или любым удобрением, предварительно разведенным в воде.
Полив марганцовкой. Полейте каждый куст 250 мл воды, разбавленной марганцовкой, после чего хорошо промойте.
Профилактика от пятнистости. Проведите профилактику от пятнистости с использованием специальных препаратов или золы, которая является доступным и эффективным средством.
Посыпка компостом. Для обеспечения плодородия грядки, посыпьте ее компостом.
Удобрение в период цветения. В период цветения внесите калийную селитру, куриный помет или древесную золу.
Удобрение после уборки. После уборки урожая удобрите клубнику мочевиной и нитроаммофоской.
Подготовка к зиме. На зиму обрежьте клубнику и укройте ее пленкой для защиты от неблагоприятных условий.
Древние цивилизации охотно хранят свои тайны, и одной из самых загадочных достопримечательностей являются египетские пирамиды, признанные одним из чудес света.