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10 важных советов для выращивания такого урожая клубники, что соседи не смогут отвести глаз из-за заборов

Успешное выращивание клубники: Полезная инструкция для обильного урожая

1:52
Садоводство » Советы

Для того чтобы насладиться богатым урожаем крупных и сладких клубеней, ягоднику необходимо уделить много внимания, начиная с ранней весны.

Успешное выращивание клубники: Полезная инструкция для обильного урожая
Фото: flickr. com by Micolo J is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В этом контексте дачнику пригодится практическая инструкция, расскажем как правильно ухаживать за кустиками, чтобы с небольшой грядки получить ведро клубники и вызвать зависть у соседей.

Эффективная инструкция по уходу за клубникой:

Очистка от лишних листьев. Сразу после таяния снега используйте веерные грабли для аккуратного сгребания лишних листьев клубники, способствуя ее более здоровому росту.

Обрезка и удаление увядших элементов. Проведите обрезку старых листьев, избавьтесь от засохших ягод и цветоносов, а также всех элементов, на которых могут быть признаки болезней.

Разрыхление почвы. Обеспечьте почву хорошим разрыхлением, что поможет ей прогреваться и корням клубники получать достаточно кислорода.

Удобрение органикой. После разрыхления, удобрьте почву под клубникой органикой или любым удобрением, предварительно разведенным в воде.

Полив марганцовкой. Полейте каждый куст 250 мл воды, разбавленной марганцовкой, после чего хорошо промойте.

Профилактика от пятнистости. Проведите профилактику от пятнистости с использованием специальных препаратов или золы, которая является доступным и эффективным средством.

Посыпка компостом. Для обеспечения плодородия грядки, посыпьте ее компостом.
Удобрение в период цветения. В период цветения внесите калийную селитру, куриный помет или древесную золу.

Удобрение после уборки. После уборки урожая удобрите клубнику мочевиной и нитроаммофоской.

Подготовка к зиме. На зиму обрежьте клубнику и укройте ее пленкой для защиты от неблагоприятных условий.

Автор Арина Горшенина
Арина Горшенина — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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