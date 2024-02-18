Важно сохранить урожайность: что сажать после клубники

Что можно сажать после клубники

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Клубника — это одна из самых популярных ягодных культур, которая радует нас своими сочными и ароматными плодами. Но как известно, после нескольких лет плодоношения, урожайность клубники начинает снижаться. Чтобы сохранить высокую урожайность и качество ягод, необходимо правильно планировать посадку на следующий год.

Фото: https://zelenj.ru/

При выборе растений для посадки после клубники нужно учитывать сроки созревания. Желательно выбирать культуры, которые созревают позже, чем клубника, чтобы не создавать конкуренцию за питательные вещества и воду. Также важно учитывать совместимость растений, чтобы они не подавляли друг друга и не страдали от болезней.

Одним из лучших вариантов для посадки после клубники являются овощные культуры. Например, помидоры, перцы, баклажаны и кабачки. Они не только не конкурируют с клубникой, но и могут даже улучшить ее рост и урожайность. Кроме того, овощи богаты питательными веществами, которые помогут клубнике восстановить силы после плодоношения.

Также можно посадить после клубники зелё1ные удобрения, такие как горчица, люцерна или клевер. Они помогут улучшить структуру почвы, обогатить её питательными веществами и защитить от сорняков. После цветения и перед появлением семян, зелёные удобрения следует подрезать и оставить на грядке, чтобы они разложились и стали органическим удобрением для следующего урожая.

Ещё одним вариантом для посадки после клубники могут быть ягодные кустарники, например, малина, смородина или крыжовник. Они не только не конкурируют с клубникой, но и могут даже улучшить её рост и урожайность. Кроме того, ягоды этих кустарников будут отличным дополнением к клубнике и разнообразят ваш сад.

Но не стоит забывать и о самой клубнике. Чтобы сохранить её урожайность и качество, необходимо правильно ухаживать за растением. После сбора урожая, необходимо удалить все старые листья и побеги, а также провести обрезку кустов. Это позволит клубнике восстановить силы и подготовиться к следующему сезону.