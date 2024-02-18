Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи назвали овощи и фрукты не стоит есть зимой и чем их заменить
Губернатор Сальдо: с пленными солдатами ВСУ происходят заметные перемены
Посольство РФ на Шри-Ланке призвало россиян вернуться на родину
Украина пригрозила США и России ядерной бомбой
Военный эксперт Подопригора: БПЛА практически стали главным оружием ВС России
Times: победа в Авдеевке стала одним из крупнейших боевых успехов России
Астробиологи доказали невозможность зарождения жизни на Титане
Картошка по-французски в духовке: нежная текстура и упоительный аромат
Правила посещения тренажёрного зала для новчиков
Важно сохранить урожайность: что сажать после клубники

Что можно сажать после клубники

2:08
Садоводство » Советы

Клубника — это одна из самых популярных ягодных культур, которая радует нас своими сочными и ароматными плодами. Но как известно, после нескольких лет плодоношения, урожайность клубники начинает снижаться. Чтобы сохранить высокую урожайность и качество ягод, необходимо правильно планировать посадку на следующий год.

Что можно сажать после клубники
Фото: https://zelenj.ru/

При выборе растений для посадки после клубники нужно учитывать сроки созревания. Желательно выбирать культуры, которые созревают позже, чем клубника, чтобы не создавать конкуренцию за питательные вещества и воду. Также важно учитывать совместимость растений, чтобы они не подавляли друг друга и не страдали от болезней.

Одним из лучших вариантов для посадки после клубники являются овощные культуры. Например, помидоры, перцы, баклажаны и кабачки. Они не только не конкурируют с клубникой, но и могут даже улучшить ее рост и урожайность. Кроме того, овощи богаты питательными веществами, которые помогут клубнике восстановить силы после плодоношения.

Также можно посадить после клубники зелё1ные удобрения, такие как горчица, люцерна или клевер. Они помогут улучшить структуру почвы, обогатить её питательными веществами и защитить от сорняков. После цветения и перед появлением семян, зелёные удобрения следует подрезать и оставить на грядке, чтобы они разложились и стали органическим удобрением для следующего урожая.

Ещё одним вариантом для посадки после клубники могут быть ягодные кустарники, например, малина, смородина или крыжовник. Они не только не конкурируют с клубникой, но и могут даже улучшить её рост и урожайность. Кроме того, ягоды этих кустарников будут отличным дополнением к клубнике и разнообразят ваш сад.

Но не стоит забывать и о самой клубнике. Чтобы сохранить её урожайность и качество, необходимо правильно ухаживать за растением. После сбора урожая, необходимо удалить все старые листья и побеги, а также провести обрезку кустов. Это позволит клубнике восстановить силы и подготовиться к следующему сезону.

Готовим грядки после клубники под будущие посадки
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.

Дмитрий Полянский прокомментировал выступление Юлии Навальной в Мюнхене
Секреты похудения Хюррем Султан из "Великолепного века"
Актриса Мерьем Узерли рассказала, как похудела после съемок сериала "Великолепный век"
Закачка миллиарда тонн выбросов в недра Западной Сибири даст дополнительные доходы бюджету
В рецепте божественного шоколадного торта используются всего два ингредиента — и его не нужно выпекать
Авдеевка освобождена, российская армия перешла в мощное наступление на Запорожье Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
На что нужно обратить внимание при повышенном расходе топлива: названы 3 датчика
Какие автомобили с пробегом не нужно покупать: названы 5 признаков
Рецепт торта, приготовленного в микроволновой печи, «обнимаю в кружке» и занимает всего 10 минут.
Рецепт торта, приготовленного в микроволновой печи, «обнимаю в кружке» и занимает всего 10 минут.
Последние материалы
Посольство РФ на Шри-Ланке призвало россиян вернуться на родину
Украина пригрозила США и России ядерной бомбой
Что можно сажать после клубники
Военный эксперт Подопригора: БПЛА практически стали главным оружием ВС России
Times: победа в Авдеевке стала одним из крупнейших боевых успехов России
Астробиологи доказали невозможность зарождения жизни на Титане
Картошка по-французски в духовке: нежная текстура и упоительный аромат
Правила посещения тренажёрного зала для новчиков
Врач Чудаков заявил, что алюминий в фольге и зубной пасте может быть опасен для здоровья
Какие садовые инструменты должны быть всегда на даче
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников