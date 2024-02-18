Рассказываем причины, которые говорят о непригодности рассады

В каких случаях рассаду лучше выбросить?

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Рассада — это молодые растения, выращенные из семян в специальных контейнерах или горшках. Она является важным этапом в процессе выращивания растений и может определять успех или неудачу урожая. Однако, не всегда рассаду удается вырастить до зрелого растения. Иногда приходится принимать решение о выбрасывании её. Рассмотрим в каких случаях рассаду лучше выбросить.

Фото: https://dianehalperin.files.wordpress.com/

Первый случай, когда стоит выбросить рассаду — это если она сильно вытянулась. Это происходит, когда растения не получают достаточно света и начинают расти в высоту, теряя при этом силу и здоровье. Такая рассада будет слабой и не сможет дать хороший урожай. В этом случае лучше выбросить ее и начать выращивание заново, обеспечивая растениям достаточно света.

Следующая причина для выброса рассады — это поражение болезнями или вредителями. Если вы заметили, что растения стали желтеть, завяли или на них появились какие-то пятна, то скорее всего они заражены болезнью. В этом случае лучше выбросить всю рассаду, чтобы предотвратить распространение инфекции на другие растения. Также стоит выбросить рассаду, если на ней обнаружены вредители, такие как тлеющие насекомые или грибы. Они могут нанести значительный вред растениям и уничтожить урожай.

Если рассада выглядит здоровой, но не развивается должным образом, то это может быть связано с неправильным уходом. Например, недостаточное поливание или переувлажнение почвы может привести к проблемам с ростом растений. В этом случае стоит попробовать изменить условия выращивания, но если рассада не показывает признаков улучшения, то лучше выбросить ее и начать с чистого листа.

Также стоит выбросить рассаду, если она не соответствует сезону. Например, если вы выращиваете растения для летнего сезона, а рассада уже слишком большая и не помещается в горшок, то лучше выбросить её и начать выращивание более молодых растений. Такая рассада может не выжить в условиях открытого грунта и не дать хороший урожай.