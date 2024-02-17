Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Собчак рассказала, кого считает лучшим артистом России
Успешное выращивание клубники: Полезная инструкция для обильного урожая
Очистка 20-литровой бутыли в саду: Простые и эффективные методы
В ГИБДД раскрыли, что написать в протоколе, если водитель хочет отстоять свои права
Хитрость для продления срока службы: использование молока для ухода за скатертью
Лера Кудрявцева высказлась о запрете на цвет помады "русский красный"
Учёные нашли простое и эффективное средство от гипертонии
Терапевт Хухрев назвал основные ошибки при измерении давления
В Санкт-Петербурге задержали тату-мастера за оскорбление чувств верующих
Необычный способ поддержания оптимального уровня влажности

Для чего вешают на дерево пакет с водой?

2:02
Садоводство » Деревья и кустарники

Садоводство — это увлекательное и полезное занятие, которое приносит радость и пользу не только любителям растений, но и всему окружающему миру. Однако, как и любое другое дело, оно требует определённых знаний и умений. Одной из важных задач садовода является обеспечение растений достаточным количеством влаги. Именно поэтому многие опытные садоводы используют необычный способ поддержания оптимального уровня влажности — вешают на деревья пакеты с водой.

Для чего вешают на дерево пакет с водой?
Фото: https://pics.botanichka.ru/

Важно понимать, что большинство растений, особенно плодовые деревья, нуждаются в большом количестве воды для нормального роста и развития. Особенно это актуально в жаркие летние месяцы, когда засуха может нанести серьезный ущерб растениям. Недостаток влаги может привести к остановке роста, уменьшению урожая и даже гибели растений.

Также вешание пакетов с водой на деревья позволяет создать эффект теплицы. Вода, находящаяся в пакете, нагревается от солнечных лучей и испаряется, создавая вокруг дерева влажную и теплую среду. Это особенно важно для молодых растений, которые еще не имеют развитой корневой системы и не могут получать достаточное количество влаги из глубоких слоев почвы.

Кроме того, влага, испаряющаяся из пакета, попадает на листья и стволы деревьев, создавая дополнительный источник влаги для растений. Это особенно важно для тех растений, которые не имеют возможности получать воду из полива или дождя, например, если они высажены вдали от водоемов.

Но как правильно вешать пакеты с водой на деревья? Существует несколько способов. Некоторые садоводы просто прикрепляют пакеты к веткам дерева, другие используют специальные крючки или подвески. Важно помнить, что пакеты должны быть надежно закреплены, чтобы не упали и не повредили растение.

Также стоит учитывать, что пакеты с водой нужно менять периодически, так как они могут загрязняться и становиться источником различных болезней для растений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Под египетскими пирамидами нашли то, что объясняет, как они могли быть построены

Древние цивилизации охотно хранят свои тайны, и одной из самых загадочных достопримечательностей являются египетские пирамиды, признанные одним из чудес света.

Учёный Гонейм рассекретил главную тайну пирамид Египта
Почему фикус Бенджамина теряет листья
Фикус Бенджамина перестанет терять листья: следуйте этим советам
Полив замиокулькаса: как часто, какой водой и как правильно поливать суккулент
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Расчёты западных аналитиков на победу Украины обернулись катастрофой Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Тихая роскошь и недорогие ароматы: чем можно заменить очень дорогие парфюмы. Аналоги не хуже
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции
Автоэксперт Рязанов рассказал, почему нельзя заправлять машину до полного бака
Автоэксперт Рязанов рассказал, почему нельзя заправлять машину до полного бака
Последние материалы
Никита Кологривый исполнит роль Владимира Жириновского
Нежные котлетки с тыквой: рецепт для настоящих гурманов
Science: учёные Гарварда создали суперантибиотик против бактерий
С чего начать правильное питание для похудения
В ГИБДД рассказали, как избежать штрафа, если при обгоне не успел перестроиться до сплошной
Как спасти рассаду перца от тли
Названы четыре грубые ошибки при покупке подержанного авто
Сообщается о полном взятии Авдеевки российской армией
ГИБДД проводит массовые рейды по проверке на алкоголь: вот что нужно знать водителю
Невролог Пономарева рассказала, как выявить и начать лечить детскую эпилепсию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников