Если забудете: рассказываем о поздних посадках

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Самые поздние сроки посадки рассады

2:07
Садоводство » Овощи

Существует множество различных растений, которые можно вырастить из семян. Но какие из них требуют самых поздних сроков для выращивания? В этой статье мы расскажем о самых поздних сроках рассады из семян и о том, как правильно вырастить их.

Самые поздние сроки посадки рассады
Фото: cdn.shopify. com/s/files/1/1338/7937/articles/44_1800x.jpg?v=1672611627

Первым растением, которое мы рассмотрим, является помидор. Помидоры обычно сажают в конце апреля или начале мая, но есть сорта, которые требуют более длительного периода для выращивания. Например, сорт "Сибирский ранний" может быть посажен в конце мая и даже в начале июня, а первые плоды появятся только в конце июля. Это связано с тем, что этот сорт имеет более длительный период созревания, но в итоге вы получите более крупные и сочные помидоры.

Ещё одним растением, которое требует длительного периода для выращивания, является перец. Обычно перец сажают в конце апреля или начале мая, но есть сорта, которые могут быть посажены в конце мая и даже в начале июня. Например, сорт "Красный гигант" может быть посажен в конце мая, а первые плоды появятся только в конце августа. Но не стоит беспокоиться, так как этот сорт перца обладает более высокой урожайностью и большими плодами.

Если вы хотите вырастить баклажаны, то вам придётся подождать ещё дольше. Обычно баклажаны сажают в конце мая или начале июня, но есть сорта, которые требуют более длительного периода для выращивания. Например, сорт "Черный принц" может быть посажен в конце июня, а первые плоды появятся только в конце августа. Но поверьте, ожидание того, чтобы собрать свои первые баклажаны, стоит того, так как этот сорт обладает более насыщенным вкусом и ароматом.

Кроме того, существуют и другие растения, которые требуют более длительного периода для выращивания из семян. Например, кабачки, кукуруза, тыква и даже цветы, такие как астры и петунии. Все они могут быть посажены в конце мая или начале июня, но первые плоды или цветы появятся только через несколько месяцев.

Поздняя посадка томатов
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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