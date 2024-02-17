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На рассаде может появиться тля. Как бороться с ней на перце?

Как спасти рассаду перца от тли

2:09
Садоводство » Овощи

Рассада перца является одним из самых популярных и востребованных видов растений среди огородников. Она не только обладает вкусными и полезными плодами, но и является декоративным элементом на огороде. Однако, как и любое другое растение, рассада перца подвержена атакам вредителей, в том числе и тли. Эти маленькие насекомые могут причинить серьезный вред рассаде, если не принять меры по их уничтожению. Как спасти рассаду перца от тли и сохранить её здоровье и урожайность?

Как спасти рассаду перца от тли
Фото: commons.wikimedia. org by Chella p is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Самым важным шагом в борьбе с тли является профилактика. Чтобы предотвратить появление вредителей на рассаде перца, необходимо соблюдать правила санитарной обработки. Это включает в себя регулярное удаление сорняков и остатков растений, а также подметание и прополку под огородом. Также стоит следить за чистотой и порядком в огороде, не допускать скопления мусора и остатков растений, которые могут стать укрытием для тли.

Если тли всё же появились на рассаде перца, то необходимо принять меры по их уничтожению. Существует несколько способов борьбы с этим вредителем. Один из них — это механическое удаление тли с рассады. Для этого можно использовать обычную щетку или мягкую губку, смоченную в мыльном растворе. Также можно просто смыть тли с рассады под струей воды. Однако, этот метод не всегда эффективен, так как тли могут быстро возвращаться на растение.

Более радикальным способом борьбы с тли является применение химических препаратов. Однако, перед их использованием необходимо ознакомиться с инструкцией и соблюдать все меры предосторожности. Также стоит помнить, что химические препараты могут оказать вредное воздействие на рассаду перца и окружающую среду, поэтому их следует использовать с осторожностью.

Более безопасным и экологичным способом борьбы с тли является применение народных средств. Например, можно приготовить настойку из чеснока или перца, которая будет отпугивать тли своим запахом. Также можно использовать настойку из ромашки или пырея, которые обладают отпугивающими свойствами.

Тля на перцах. Как бороться?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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