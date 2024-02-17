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Необычный и интересный способ: как выращивать розы в картошке

Альтернативный метод выращивания роз

2:14
Садоводство » Цветы

Выращивание роз в картошке — это необычный, но очень интересный способ выращивания этих красивых цветов. Он позволяет не только сэкономить место в саду, но и создать необычный и оригинальный декоративный элемент.

Альтернативный метод выращивания роз
Фото: commons.wikimedia. org by Lovely Pearl Naga is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Для начала необходимо подготовить картошку. Выберите крупные и здоровые клубни, которые не имеют повреждений и гнили. Очистите их от кожуры и нарежьте на кусочки примерно 2-3 см в диаметре. Затем просушите их на воздухе в течение нескольких часов.

Для посадки роз в картошку выберите сорт, который хорошо приживается и размножается через черенки. Например, это могут быть сорта роз "Флорибунда" или "Полианта". Также необходимо подготовить почву для посадки. Она должна быть плодородной и хорошо дренированной.

После того, как картошка просохнет, в каждый кусочек вставьте черенок розы. Черенок должен быть длиной около 10-15 см и иметь несколько листьев. Затем посадите картошку с черенком в заранее подготовленную почву на глубину около 5 см. Расстояние между розами должно быть не менее 20 см.

После посадки роз в картошку необходимо обеспечить им хорошие условия для роста и развития. Регулярно поливайте растения и подкармливайте их удобрениями для роз. Также не забывайте прополоть почву и удалить сорняки, чтобы они не конкурировали с розами за питательные вещества.

В течение нескольких недель вы увидите, как розы начнут расти и развиваться. Когда они достигнут высоты около 20 см, можно провести первую обрезку, чтобы стимулировать их ветвление. При этом не забывайте оставлять несколько листьев на каждом черенке.

На протяжении летнего сезона розы будут радовать вас своими красивыми цветами. При этом картошка будет служить не только как подставка для роз, но и как дополнительный источник питания для растений. Кроме того, такой способ выращивания позволяет защитить розы от вредителей и болезней, так как картошка содержит вещества, которые отпугивают их.

В конце сезона, когда розы перестанут цвести, можно выкопать картошку вместе с розами и пересадить их в кашпо.

Розы в картошке
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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