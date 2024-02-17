Рассказываем об альтернативном способе размножения чеснока

Чеснок — один из наиболее распространенных и полезных овощей, который используется в кулинарии, медицине и косметологии. Обычно его выращивают из зубков, но есть также альтернативный способ размножения — с помощью бульбочек.
Фото: creativecommons.org by Rüdiger Wölk is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en
Что такое бульбочки чеснока?
Бульбочки чеснока — это небольшие воздушные луковицы, которые образуются на цветоносе растения. Они имеют округлую форму и покрыты белой или фиолетовой шелухой.
Преимущества размножения бульбочками
Быстрота:** Бульбочки размножаются быстрее, чем зубчики, так как они созревают раньше.
Высокая урожайность: Одна головка чеснока может дать до 50 бульбочек, что позволяет получить больший урожай за короткий промежуток времени.
Здоровые растения: Бульбочки более устойчивы к болезням и вредителям, чем зубчики.
Экономичность: Размножение бульбочками является более экономичным способом выращивания чеснока, чем покупка зубков.
Посадка бульбочек
Подготовка: Для посадки отберите здоровые и крупные бульбочки. Очистите их от шелухи, оставив тонкий защитный слой.
Время посадки: Сажайте бульбочки осенью, за 4-6 недель до наступления заморозков.
Глубина посадки: Посадите бульбочки на глубину 5-7 см, вниз донцем. Расстояние между растениями:** Выдерживайте расстояние между растениями 10-15 см.
Полив: После посадки обильно полейте бульбочки.
Уход за растениями
Полив: Регулярно поливайте чеснок, особенно в засушливые периоды.
Подкормки: Подкармливайте растения азотно-фосфорными удобрениями весной и осенью.
Рыхление: Рыхлите почву вокруг растений, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.
Удаление цветоносов: Если растения начали образовывать цветоносы, удаляйте их, так как это замедляет развитие головок.
Уборка урожая
Сроки уборки: Убирайте чеснок, когда листья начнут желтеть и засыхать. Обычно это происходит в конце июля — начале августа.
Хранение: Высушите чеснок в прохладном и хорошо проветриваемом месте. Храните его в сетках или ящиках при температуре 0-3°С и относительной влажности 60-70%.
Советы
Для размножения выбирайте здоровые растения без признаков болезней.
Перед посадкой замочите бульбочки на несколько часов в растворе стимулятора роста.
Мульчирование грядок поможет сохранить влагу и подавить сорняки.
Регулярно осматривайте растения на наличие вредителей или заболеваний.
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