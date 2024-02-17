Рассказываем об альтернативном способе размножения чеснока

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Размножаем чеснок бульбочками

2:41
Садоводство » Советы

Чеснок — один из наиболее распространенных и полезных овощей, который используется в кулинарии, медицине и косметологии. Обычно его выращивают из зубков, но есть также альтернативный способ размножения — с помощью бульбочек.

Размножаем чеснок бульбочками
Фото: creativecommons.org by Rüdiger Wölk is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en

Что такое бульбочки чеснока?

Бульбочки чеснока — это небольшие воздушные луковицы, которые образуются на цветоносе растения. Они имеют округлую форму и покрыты белой или фиолетовой шелухой.

Преимущества размножения бульбочками

  • Быстрота:** Бульбочки размножаются быстрее, чем зубчики, так как они созревают раньше.
  • Высокая урожайность: Одна головка чеснока может дать до 50 бульбочек, что позволяет получить больший урожай за короткий промежуток времени.
  • Здоровые растения: Бульбочки более устойчивы к болезням и вредителям, чем зубчики.
  • Экономичность: Размножение бульбочками является более экономичным способом выращивания чеснока, чем покупка зубков.

Посадка бульбочек

  • Подготовка: Для посадки отберите здоровые и крупные бульбочки. Очистите их от шелухи, оставив тонкий защитный слой.
  • Время посадки: Сажайте бульбочки осенью, за 4-6 недель до наступления заморозков.
  • Глубина посадки: Посадите бульбочки на глубину 5-7 см, вниз донцем. Расстояние между растениями:** Выдерживайте расстояние между растениями 10-15 см.
  • Полив: После посадки обильно полейте бульбочки.

Уход за растениями

  • Полив: Регулярно поливайте чеснок, особенно в засушливые периоды.
  • Подкормки: Подкармливайте растения азотно-фосфорными удобрениями весной и осенью.
  • Рыхление: Рыхлите почву вокруг растений, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.
  • Удаление цветоносов: Если растения начали образовывать цветоносы, удаляйте их, так как это замедляет развитие головок.

Уборка урожая

  • Сроки уборки: Убирайте чеснок, когда листья начнут желтеть и засыхать. Обычно это происходит в конце июля — начале августа.
  • Хранение: Высушите чеснок в прохладном и хорошо проветриваемом месте. Храните его в сетках или ящиках при температуре 0-3°С и относительной влажности 60-70%.

Советы

  • Для размножения выбирайте здоровые растения без признаков болезней.
  • Перед посадкой замочите бульбочки на несколько часов в растворе стимулятора роста.
  • Мульчирование грядок поможет сохранить влагу и подавить сорняки.
  • Регулярно осматривайте растения на наличие вредителей или заболеваний.
Размножаем чеснок бульбочками
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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