Рассказываем об альтернативном способе размножения чеснока

Размножаем чеснок бульбочками

2:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чеснок — один из наиболее распространенных и полезных овощей, который используется в кулинарии, медицине и косметологии. Обычно его выращивают из зубков, но есть также альтернативный способ размножения — с помощью бульбочек.

Фото: creativecommons.org by Rüdiger Wölk is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/deed.en

Что такое бульбочки чеснока?

Бульбочки чеснока — это небольшие воздушные луковицы, которые образуются на цветоносе растения. Они имеют округлую форму и покрыты белой или фиолетовой шелухой.

Преимущества размножения бульбочками

Быстрота:** Бульбочки размножаются быстрее, чем зубчики, так как они созревают раньше.

Высокая урожайность: Одна головка чеснока может дать до 50 бульбочек, что позволяет получить больший урожай за короткий промежуток времени.

Здоровые растения: Бульбочки более устойчивы к болезням и вредителям, чем зубчики.

Экономичность: Размножение бульбочками является более экономичным способом выращивания чеснока, чем покупка зубков.

Посадка бульбочек

Подготовка: Для посадки отберите здоровые и крупные бульбочки. Очистите их от шелухи, оставив тонкий защитный слой.

Время посадки: Сажайте бульбочки осенью, за 4-6 недель до наступления заморозков.

Глубина посадки: Посадите бульбочки на глубину 5-7 см, вниз донцем. Расстояние между растениями:** Выдерживайте расстояние между растениями 10-15 см.

Полив: После посадки обильно полейте бульбочки.

Уход за растениями

Полив: Регулярно поливайте чеснок, особенно в засушливые периоды.

Подкормки: Подкармливайте растения азотно-фосфорными удобрениями весной и осенью.

Рыхление: Рыхлите почву вокруг растений, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.

Удаление цветоносов: Если растения начали образовывать цветоносы, удаляйте их, так как это замедляет развитие головок.

Уборка урожая

Сроки уборки: Убирайте чеснок, когда листья начнут желтеть и засыхать. Обычно это происходит в конце июля — начале августа.

Хранение: Высушите чеснок в прохладном и хорошо проветриваемом месте. Храните его в сетках или ящиках при температуре 0-3°С и относительной влажности 60-70%.

Советы

Для размножения выбирайте здоровые растения без признаков болезней.

Перед посадкой замочите бульбочки на несколько часов в растворе стимулятора роста.

Мульчирование грядок поможет сохранить влагу и подавить сорняки.

Регулярно осматривайте растения на наличие вредителей или заболеваний.