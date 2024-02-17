Рассказываем о пересадке клубники

Как пересаживать клубнику весной

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Пересадка клубники весной — важный этап заботы о саде или огороде. Клубника — это культура, которая требует особого внимания и ухода, поэтому правильное выполнение данной процедуры поможет обеспечить ей хороший рост и урожай.

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Пересаживать клубнику следует весной после таяния снега, когда почва уже прогрелась до температуры примерно +5 градусов. Первым шагом перед пересадкой необходимо выбрать подходящее место для клубники. Оно должно быть хорошо освещенным, защищенным от ветра и иметь хорошую дренировку.

Для пересадки следует выбрать крепкие и здоровые саженцы клубники. Перед посадкой саженцы нужно выдержать в воде на несколько часов, чтобы корни насыщались влагой. Глубина посадки саженцев клубники должна быть такой, чтобы над землей оставался только верхушечный почковый почерневевший почерк.

После того, как саженцы клубники пересажены, необходимо обильно полить их. После этого следует заботливо ухаживать за посадкой: регулярно поливать, пропалывать от сорняков, рыхлить почву и удобрять минеральными или органическими удобрениями. При необходимости можно укрывать растения от возможных возвратных заморозков.

Помимо пересадки клубники в весенний период, необходимо также проводить обрезку старых побегов и прореживание молодых растений для улучшения вентиляции и освещения. Следует также обратить внимание на защиту клубники от болезней и вредителей.

Пересадка клубники весной — это важный процесс, который необходимо проводить аккуратно и внимательно. Правильно выполненная пересадка поможет клубнике успешно развиваться и дать обильный урожай.