Рассказываем что делать, чтобы зацвёл бальзамин

Если не цветёт бальзамин

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Большинство садоводов ожидают от бальзаминов длинное и изобильное цветение, поэтому может быть разочарованием, если ваш бальзамин не цветет. Но не отчаивайтесь, ведь существует несколько способов, как можно поощрить вашего бальзамина к цветению.

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Первым делом, убедитесь, что ваш бальзамин получает достаточно света. Он предпочитает яркий, но не прямой солнечный свет. Если ваш бальзамин стоит в тени, попробуйте переместить его на светлое место.

Также обратите внимание на температуру в помещении, где находится ваш бальзамин. Он не переносит сильных перепадов температуры и холода. Убедитесь, что он находится в комфортных условиях.

Помните также о правильном уходе за растением. Регулярно поливайте бальзамин, но не переувлажняйте почву, чтобы избежать гниения корней. Также регулярно удобряйте растение, чтобы обеспечить ему необходимые питательные вещества.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, вашему бальзамину не хватает покоя. Попробуйте уменьшить количество удобрений и пересадку растения в новую почву.

В целом, бальзамины — это довольно неприхотливые растения, и если вы обеспечите им правильные условия, они обязательно порадуют вас своим ярким и красивым цветением. Но если проблема с отсутствием цветения сохраняется, обратитесь за консультацией к специалисту или садоводу.