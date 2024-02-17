Рассказываем о растении, которое легко в уходе и поможет в кулинарии

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Выращиваем периллу овощную

2:13
Садоводство » Цветы

Перилла овощная, или шишо, — это растение, которое не только радует глаз своей красотой, но и может стать вкусным и полезным дополнением к нашему рациону. В последнее время оно становится всё более популярным среди садоводов и любителей здорового питания. Давайте рассмотрим, как выращивать периллу и какие её полезные свойства можно использовать.

Выращиваем периллу овощную
Фото: creativecommons.org by Idéalités is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Перилла овощная — это однолетнее растение семейства губоцветных, которое произрастает в Японии, Китае и Корее. Оно имеет прямостоячие стебли высотой до 1 метра, на которых располагаются крупные листья с сердцевидной формой и зубчатыми краями. Листья периллы могут быть зеленого, фиолетового или красного цвета, что придает растению особую декоративность.

Перилла овощная выращивается из семян, которые можно приобрести в специализированных магазинах или заказать в интернете. Семена следует посадить в грунт весной, когда почва прогреется до 10-12 градусов. Растение предпочитает солнечные места с хорошей дренажной системой. Перед посадкой семена следует замочить в теплой воде на несколько часов, чтобы ускорить процесс прорастания.

Перилла овощная не требует особого ухода. Её достаточно поливать и регулярно пропалывать от сорняков. Важно также обеспечить растению поддержку в виде опоры или палки, чтобы оно не ломалось под ветром или под тяжестью своих листьев. Через 2-3 месяца после посадки можно начинать собирать листья периллы для употребления в пищу.

Перилла овощная имеет множество полезных свойств. Во-первых, она богата витаминами А, С и К, а также микроэлементами, такими как кальций, железо и магний. Во-вторых, листья периллы обладают антиоксидантными свойствами и помогают укрепить иммунную систему. Кроме того, они содержат много клетчатки, что полезно для пищеварения.

Перилла овощная может использоваться в кулинарии как приправа к различным блюдам. Ее листья имеют нежный аромат и слегка острый вкус, который напоминает мяту и базилик. Они отлично сочетаются с рыбой, мясом, овощами и салатами.

Перилла - фаворит среди пряной зелени
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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