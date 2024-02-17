Рассказываем об опасном заболевании для крестоцветных

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Как уберечь капусту от килы

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Капуста - одна из самых популярных и полезных овощей, которая широко используется в кулинарии. Она богата витаминами и минералами, а также имеет низкую калорийность. Но, к сожалению, капуста может стать объектом нападения вредителей - килы. Это насекомое может нанести значительный ущерб урожаю и привести к потере всего урожая капусты. Чтобы избежать этого, необходимо принять определённые меры по защите капусты от килы.

Фото: flickr.com by Terren is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Первое, что нужно сделать, это подготовить почву для посадки капусты. Килы предпочитают влажную и плотную почву, поэтому необходимо обработать землю и добавить в неё песок или перегной, чтобы улучшить её структуру и обеспечить хорошую дренажную систему. Также стоит избегать посадки капусты на тех участках, где ранее уже были засеяны капустные культуры, так как это может привлечь килу.

Второй важный шаг - это правильно выбрать сорт капусты. Некоторые сорта более устойчивы к нападению килы, чем другие. Например, белокочанная капуста более уязвима, чем краснокочанная. Поэтому стоит обратить внимание на сорта, которые имеют повышенную устойчивость к вредителям.

Также необходимо следить за состоянием растений и своевременно проводить профилактические мероприятия. Регулярно осматривайте капусту на наличие яиц и личинок килы и удаляйте их вручную. Также можно использовать биологические препараты, которые не наносят вреда окружающей среде, но эффективно борются с вредителями.

Ещё одним способом защиты капусты от килы является использование мульчи. Она поможет сохранить влагу в почве и создаст барьер для килы, не позволяя ей проникнуть к корням растения. Также мульча будет служить укрытием для полезных насекомых, которые будут сражаться с килой.

Наконец, не забывайте о правильном уходе за капустой. Регулярно поливайте растения и подкармливайте их органическими удобрениями. Сильные и здоровые растения будут более устойчивы к нападению килы.