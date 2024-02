Живые или искусственные растения? Разбираемся

В наше время все больше людей предпочитают использовать искусственные растения вместо живых на своих дачах и в квартирах. Это может быть связано с различными причинами, такими как отсутствие времени на уход за растениями, недостаток опыта в садоводстве или просто желание создать красивый и ухоженный интерьер без лишних хлопот. Но стоит ли заменять живые растения на искусственные и какой смысл в этом?

Фото: Own work by Mokkie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.