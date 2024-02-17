Рассказываем о немофилах, которые вы можете вырастить

Эти растения любят низкую освещённость

2:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Немофилы — это растения, которые процветают в условиях низкой освещенности и предпочитают растущую влажность. Они могут быть отличным выбором для тех, кто хочет добавить зелени в свой дом или офис, но имеет ограниченный доступ к естественному свету. В этой статье мы расскажем о немофилах и как правильно ухаживать за ними.

Фото: creativecommons.org by https://web.archive.org/web/20161028173810/http://www.panoramio.com/user/1474640?with_photo_id=106147035 is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Немофилы, также известные как "растения тени", подходят для разных типов помещений, от офисов до ванн и гостиных комнат. Их листья придают темному и угловатому пространству свежесть и жизнь.

Вот несколько практических рекомендаций о том, как ухаживать за немофилами:

1. Освещение: Поместите немофилы в места, где им будет доступно немного естественного света, но избегайте прямого солнечного света. Они очень чувствительны к яркому свету и могут получить солнечные ожоги.

2. Полив: Немофилы требуют регулярного полива, но избегайте переувлажнения. Проверьте влажность почвы, прежде чем поливать растение. Если верхний слой почвы высох, тогда можно полить немного воды, чтобы увлажнить корни растения.

3. Влажность: Немофилы нуждаются в высокой влажности, чтобы сохранить свою свежесть и здоровье. Вы можете использовать увлажнители воздуха или просто распылить воду на их листву, чтобы создать влажную атмосферу вокруг них.

4. Температура: Идеальная температура для немофилов составляет примерно 18-24 градуса Цельсия. Избегайте резких перепадов температуры и держите растение подальше от холодных сквозняков.

5. Удобрение: Регулярное удобрение поможет растению сохранить свою красоту и здоровье. Используйте универсальное жидкое удобрение для комнатных растений и придерживайтесь рекомендуемой дозировки.

6. Пересадка: Если немофил начинает выглядеть перенаселенным или его корни выходят из дренажного отверстия, то растение требуется пересадить в более просторный горшок. Лучшее время для пересадки — весна или начало лета.

7. Обрезка: Если немофил начинает разрастаться или его стебли становятся слишком длинными, обрежьте лишние ветви, чтобы сохранить красивую форму растения.

Немофилы — это идеальный выбор для тех, кто ищет растения, которые могут прекрасно расти и процветать в условиях низкой освещенности и влажности. Следуя приведенным выше рекомендациям, вы сможете обеспечить им необходимый уход и наслаждаться их зеленым внешним видом в течение долгого времени.