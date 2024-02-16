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Сорта яблонь, которым не страшна парша: обзор и характеристики

Эти яблони не боятся парши

2:43
Садоводство » Деревья и кустарники

Парша — одно из наиболее распространенных заболеваний яблонь, вызываемое грибком Venturia inaequalis. Это заболевание приводит к появлению темных пятен и пузырьков на листьях, плодах и ветвях, что в свою очередь может привести к падению урожая и ухудшению качества плодов. Однако, существуют некоторые сорта яблонь, которые проявляют повышенную устойчивость к этому грибку. Давайте рассмотрим некоторые из них.

Эти яблони не боятся парши

1. Голден Делишес (Golden Delicious)

Голден Делишес — один из самых популярных сортов яблонь во всем мире. Он отличается крупными, желтовато-зелеными плодами с сладким и сочным мякотью. У этого сорта очень хорошая устойчивость к парше, что делает его прекрасным выбором для садоводов и фермеров.

2. Фуджи (Fuji)

Яблоки сорта Фуджи также обладают высокой устойчивостью к парше. Этот сорт известен своими крупными, ярко-красными плодами с хрустящей, сладкой мякотью. Фуджи также обладает длительным сроком хранения, что делает его популярным среди продавцов и потребителей.

3. Золотой Делишес (Gala)

Золотой Делишес — еще один сорт яблок, известный своей устойчивостью к парше. Плоды этого сорта имеют красивый, ярко-красный цвет и сладкий, сочный вкус. Золотой Делишес является одним из самых популярных сортов яблок в мире, благодаря своей аппетитной внешности и отличному вкусу.

4. Звёздообразная чугунка (Starkey)

Звёздообразная чугунка — новый сорт яблонь, который также отличается высокой устойчивостью к парше. Плоды этого сорта крупные, сочные и сладкие. Звёздообразная чугунка получила свое название из-за своей необычной формы — каждый плод имеет звёздообразные "рёбра". Этот сорт отлично подойдёт для тех, кто хочет вырастить необычные и вкусные яблоки.

5. Идаред (Idared)

Идаред — ещё один сорт яблонь, который известен своей устойчивостью к парше. Плоды этого сорта большие, ярко-красные и сладкие. Идаред также имеет хороший срок хранения, что делает его популярным как для потребления в свежем виде, так и для приготовления различных кулинарных блюд.

Устойчивость к парше является важным критерием при выборе сорта яблонь для выращивания. Вышеперечисленные сорта отличаются не только своей устойчивостью к парше, но и являются вкусными, аппетитными и популярными среди потребителей. Выращивание этих сортов поможет садоводам и фермерам сократить потери от заболевания и обеспечить хороший урожай вкусных и здоровых плодов.

Сорта яблонь иммунные к парше: обзор и характеристики
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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