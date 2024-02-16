Не получается вырастить виноград? Рассказываем, почему он постоянно вымерзает

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Почему каждый год вымерзает виноград: 5 основных причин

3:12
Садоводство » Советы

Виноград используется для производства вина, сока, джемов, а также является популярным компонентом многих блюд. Однако, эта культура не без своих проблем. Один из главных факторов, влияющих на виноградный урожай, это заморозки. Давайте разберемся, почему так происходит.

Почему каждый год вымерзает виноград: 5 основных причин
Фото: agriplasticscommunity. com/wp-content/uploads/Cultivating-grapes-under-cover.jpg

1. Климатические условия: виноград является тропической культурой, которая традиционно произрастает в теплом климате. Однако, некоторые сорта винограда могут выращиваться и в умеренном климате. Когда приходит зима, температура падает, и виноградные лозы становятся более уязвимыми к холоду. Если температура опускается ниже определенной отметки (обычно около -5°C), виноград может замерзнуть и вымерзнуть.

2. Неправильная подготовка к зиме: в некоторых случаях, несмотря на наличие подходящего климата, виноградные лозы все равно замерзают каждый год. Одной из причин этого может быть неправильная подготовка к зиме. Виноград нуждается в определенных условиях, чтобы пережить зиму без вреда. Они включают в себя правильное обрезание, заготовку и защитные меры. Если эти процессы не выполняются должным образом, виноград может стать более уязвимым к заморозкам.

3. Низкие температуры весной: еще одной причиной, почему виноград может вымерзать каждый год, является воздействие низких температур весной. Весна — период, когда многие сорта винограда начинают пробуждаться и формировать почки, необходимые для бушей. Если в этот период происходят заморозки или обратные морозы, это может привести к повреждению почек и ростка, в результате чего виноград может вымерзнуть.

4. Географическое расположение: высота и географическое расположение также могут оказывать влияние на вероятность вымерзания винограда. Например, высокогорные районы с более экстремальными климатическими условиями могут быть более подвержены заморозкам и обмерзанию, чем низинные районы.

5. Глобальное потепление: сами по себе заморозки и обмерзание являются естественными явлениями, однако некоторые исследования связывают увеличение случаев вымерзания винограда с изменениями климата и глобальным потеплением. Грубые колебания температур и экстремальные погодные условия, ставшие все чаще, могут привести к увеличению вероятности вымерзания для многих культур, включая виноград.

Причины вымерзания винограда каждый год могут быть различными и зависят от многих факторов, эта проблема может иметь серьёзные последствия для виноградарей, так как их урожайность и доходы могут существенно снижаться из-за потери растений. Поэтому важно принимать меры по защите винограда от заморозков и оберегать его от неблагоприятных климатических условий.

 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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