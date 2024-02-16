Не получается вырастить виноград? Рассказываем, почему он постоянно вымерзает

Почему каждый год вымерзает виноград: 5 основных причин

3:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Виноград используется для производства вина, сока, джемов, а также является популярным компонентом многих блюд. Однако, эта культура не без своих проблем. Один из главных факторов, влияющих на виноградный урожай, это заморозки. Давайте разберемся, почему так происходит.

Фото: agriplasticscommunity. com/wp-content/uploads/Cultivating-grapes-under-cover.jpg

1. Климатические условия: виноград является тропической культурой, которая традиционно произрастает в теплом климате. Однако, некоторые сорта винограда могут выращиваться и в умеренном климате. Когда приходит зима, температура падает, и виноградные лозы становятся более уязвимыми к холоду. Если температура опускается ниже определенной отметки (обычно около -5°C), виноград может замерзнуть и вымерзнуть.

2. Неправильная подготовка к зиме: в некоторых случаях, несмотря на наличие подходящего климата, виноградные лозы все равно замерзают каждый год. Одной из причин этого может быть неправильная подготовка к зиме. Виноград нуждается в определенных условиях, чтобы пережить зиму без вреда. Они включают в себя правильное обрезание, заготовку и защитные меры. Если эти процессы не выполняются должным образом, виноград может стать более уязвимым к заморозкам.

3. Низкие температуры весной: еще одной причиной, почему виноград может вымерзать каждый год, является воздействие низких температур весной. Весна — период, когда многие сорта винограда начинают пробуждаться и формировать почки, необходимые для бушей. Если в этот период происходят заморозки или обратные морозы, это может привести к повреждению почек и ростка, в результате чего виноград может вымерзнуть.

4. Географическое расположение: высота и географическое расположение также могут оказывать влияние на вероятность вымерзания винограда. Например, высокогорные районы с более экстремальными климатическими условиями могут быть более подвержены заморозкам и обмерзанию, чем низинные районы.

5. Глобальное потепление: сами по себе заморозки и обмерзание являются естественными явлениями, однако некоторые исследования связывают увеличение случаев вымерзания винограда с изменениями климата и глобальным потеплением. Грубые колебания температур и экстремальные погодные условия, ставшие все чаще, могут привести к увеличению вероятности вымерзания для многих культур, включая виноград.

Причины вымерзания винограда каждый год могут быть различными и зависят от многих факторов, эта проблема может иметь серьёзные последствия для виноградарей, так как их урожайность и доходы могут существенно снижаться из-за потери растений. Поэтому важно принимать меры по защите винограда от заморозков и оберегать его от неблагоприятных климатических условий.